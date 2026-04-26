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Aparecen nuevas pintadas contra la dirección del colegio público del Molinar

Aparecen nuevas pintadas contra la dirección del colegio público del Molinar

Aparecen nuevas pintadas contra la dirección del colegio público del Molinar / DM

Redacción Palma

Nuevo ataque a la dirección del colegio de Educación Infantil y Primaria del Molinar. Este domingo han aparecido de nuevo pintadas en los alrededores de este centro de Palma donde puede leerse "educar en català", "equip direciu dimissió" o "equipo directivo incompetente".

Pintadas en el colegio público del Molinar

Pintadas en el colegio público del Molinar / DM

Aparecen nuevas pintadas contra la dirección del colegio público del Molinar

Aparecen nuevas pintadas contra la dirección del colegio público del Molinar / DM

No es la primera vez que aparecen pintadas criticando los responsables del centro. El pasado domingo 19 de abril ya se pudieron leer frases como ‘Equip directiu dimissió!’, ‘Les millors mestres se’n van de l’escola. Per què?’ y ‘PP-Vox assassins d’idees i del català’ en el muro que delimita el colegio, así como un cartel en el tablón de anuncios donde podía leerse ‘Les famílies defensen les docents, n’Aurora, el català y l’amor per l’escola pública’.

Las pintadas aparecidas este domingo en el colegio del Molinar

Las pintadas aparecidas el pasado domingo en el colegio del Molinar / .

Esta última frase hacía referencia a la polémica cancelación de una actividad escolar en el busto de Aurora Picornell, que se halla a pocos metros del centro docente, en el Born del Molinar.

Según indicaron fuentes cercanas, «los maestros son muy críticos con el actual equipo directivo y la conselleria de Educación», lo que se suma al enfado de algunas de las familias de los alumnos por la prohibición el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, de llevar flores a la estatua de la activista asesinada durante la Guerra Civil.

Prohibición de Cort

La denegación del permiso fue del ayuntamiento de Palma, que argumentó que la solicitud para ocupar el espacio público se hizo con poco tiempo de antelación «para organizar un dispositivo de seguridad».

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Sin embargo, al final la actividad educativa se canceló definitivamente debido a que la dirección del centro consideró que «quedaría muy descontextualizada», como afirmó en su momento el responsable, Biel Artigues, lo que provocó más desconcierto y disgusto entre las familias críticas con la suspensión del acto.

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