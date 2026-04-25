Villa Dragan: la disputa internacional por la herencia del magnate del gas licuado

Villa Dragan fue durante décadas la posesión más famosa de Constantin Dragan, un enigmático personaje que hizo su fortuna con el gas licuado y se estableció en Mallorca en la década de 1960. Nacido en Rumanía en 1917, tras la caída del telón de acero se nacionalizó español y griego. Creó la Fundación Dragan para promover la unión europea con sedes en cinco ciudades distintas, una de ellas en Palma. Residió durante una gran parte de su vida en el palacete, que se negó siempre a vender, aunque se quejaba del ruido del tráfico del Paseo Marítimo.

Constantin Dragan, en su casa del Paseo Marítimo en 1998. / B. Ramon

Falleció en Palma en 2008, y sus descendientes, entre los que había un hijo que nunca reconoció, se enzarzaron en una larga disputa judicial por su herencia, valorada en más de cien millones de euros. El magnate tenía la nacionalidad española y griega, y el litigio se centró durante años en determinar en cuál de los dos países se debía celebrar el juicio por la herencia. La Audiencia de Palma dio la razón en 2016 a su viuda y sus hijos reconocidos y determinó que el litigio debía ser dirimido en los tribunales griegos.