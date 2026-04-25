Son Simonet se pone en marcha: una gran grúa impulsa las obras de 200 pisos y adosados en el antiguo cuartel de Palma

Un gran brazo de color amarillo sobresalía este viernes del recinto de Son Simonet en Palma. Operarios instalaron una gran grúa móvil en el solar del antiguo cuartel de la carretera de Valldemossa donde la promotora La Llave de Oro tiene previsto construir más de 200 pisos y algunos chalés. Por la mañana, la puerta principal estaba abierta y algunos trabajadores se encontraban en las inmediaciones para recibir la maquinaria. En una de las calles laterales, Alfons el Savi, se reservó un espacio para el inicio de las obras y no se permitió estacionar.

La llegada de esta grúa supone un paso más para esta promoción privada de viviendas en la capital balear. En julio del año pasado se iniciaron los trabajos de derribo de algunas construcciones militares antiguas en el recinto que fue cuartel de automovilismo. En 2024 también se produjeron algunas actuaciones previas. El solar, de 15.000 metros cuadrados, sí conserva parte de la nave central protegida por Patrimonio —que será rehabilitada y convertida en espacio residencial—, el acceso central y algunas viviendas vinculadas al Ministerio de Defensa.

En paralelo, el Ayuntamiento de Palma autorizó en mayo del año pasado la simultaneidad de la urbanización y la edificación, pese a que el suministro de agua de la urbanización y las viviendas está condicionado a que funcione la nueva depuradora de Palma —una ampliación de la Edar II—, por lo que la recepción de las obras no se formalizará hasta que esté operativa esta infraestructura de tratamiento de las aguas residuales. Es en este momento, a finales de abril, cuando ya ha entrado la grúa en el recinto, que se iniciarán también los trabajos para dotar el espacio de redes de agua potable, saneamiento, pluviales, telecomunicaciones e iluminación pública.

El proyecto de la histórica promotora catalana en este solar de Palma, en el barrio de Camp Redó, muy cerca del Parc de ses Fonts, contempla la construcción de unos 200 pisos distribuidos entre bloques de seis a ocho plantas y una docena de chalés adosados.

Grúa en Son Simonet vista desde la puerta del antiguo cuartel de Palma. / M. Elena Vallés

Cómo serán las viviendas

Los pisos que se construirán contarán con dos, tres y cuatro dormitorios. Habrá alguno de una habitación. Tendrán zonas comunes como piscina, terrazas y un gran aparcamiento subterráneo. También están previstas zonas verdes además de locales comerciales en las plantas bajas.

Este plan responde a una operación urbanística que comenzó con la compra del solar al Ministerio de Defensa en 2015 por 5,5 millones de euros. Tras más de dos décadas de parón y procesos administrativos, incluida la aprobación definitiva del plan de urbanización en julio de 2024, la promoción avanza ahora.

Se estima que las obras podrían extenderse hasta 2027 o 2028, en función de las obras de la nueva depuradora.

La Llave de Oro redactó el proyecto con los estudios Duch-Pizà y Ripoll-Tizón, preservando las construcciones catalogadas y manteniendo una manzana cerrada que integra una parte histórica con lo nuevo.