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Santa Catalina, sa Llotja y el Paseo Marítimo denunciarán el impacto del ruido sobre la salud de los vecinos

El barrio de Santa Catalina, popular destino para los tardeos de empresa, |

El barrio de Santa Catalina, popular destino para los tardeos de empresa, | / MANU MIELNIEZUK

EP

Las asociaciones de vecinos de Santa Catalina y es Jonquet, sa Llotja y el Paseo Marítimo de Palma denunciarán públicamente el próximo miércoles el impacto del ruido sobre la salud de los residentes.

La campaña, articulada un año más con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, buscará hacer un llamamiento a la concienciación pública y a la responsabilidad municipal para que se apliquen medidas reales, especialmente de control sobre el ocio nocturno masificado, en estos barrios de la ciudad.

Las entidades vecinales, en un comunicado conjunto, han sostenido que es una evidencia que el ruido afecta a la salud de las personas, ya que activa mecanismos fisiológicos que pueden tener consecuencias a nivel cardiovascular, metabólico y nervioso, con un efecto acumulativo.

Esta evidencia científica permite fundamentar denuncias y reclamaciones por afección a la salud, como por ejemplo la sentencia recientemente dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares que califica de "tortura acústica" el ruido que tuvieron que sufrir los vecinos que residen en la barriada de la plaza de toros durante los conciertos musicales que se organizaron en el recinto taurino.

El lema de la campaña de este año será, precisamente, 'El ruido es tortura' y ya se puede leer en algunos carteles colocados en los balcones de las viviendas por los vecinos.

El acto reivindicativo tendrá lugar a las 18.00 horas del próximo miércoles en la esquina entre la calle Fábrica y la avenida Argentina. De forma paralela, frente a la plaza de toros los vecinos de la zona compartirán su experiencia y mostrarán su apoyo a las entidades que trabajan para atajar las problemáticas derivadas del ruido.

Noticias relacionadas y más

Esta iniciativa local se suma a toda una serie de actos que promueve la Federación Nacional de Asociaciones Contra el Ruido, como jornadas informativas y actos reivindicativos para que se afronte el problema del ruido en las ciudades con la contundencia que se merece

TEMAS

  • ruido en Palma
  • incivismo en Santa Catalina
  • Paseo Marítimo
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