Exigen la reapertura del 'casal de barri' de Son Oliva tras más de tres años cerrado

El PSOE de Palma ha urgido al alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, a abrir el 'casal de barri' de Son Oliva, un espacio que es propiedad del Ayuntamiento desde hace más de tres años y que se encuentra cerrado.

Los socialistas, según han informado en un comunicado, llevarán al pleno del próximo mes de abril una moción para reclamar que la instalación entre en funcionamiento para dotar a los vecinos de un punto de reunión y actividades.

En la moción, el partido recuerda que el espacio se adquirió durante la pasada legislatura y que este solo requería de "una pequeña obra" para su mejora.

"La pasada legislatura, con un gobierno progresista, encontramos el dinero, la ubicación, realizamos el papeleo y compramos el local donde tenía que ir el Casal de Barri. Y el PP, que se ha encontrado todo el trabajo hecho, ha sido incapaz de abrirlo", ha criticado el regidor socialista Pepe Martínez.

Es por ello, ha sostenido, que los vecinos del barrio siguen sin disponer de un lugar para realizar sus reuniones o desarrollar actividades para las personas mayores o el Club d'Esplai.

"El alcalde destina todos sus esfuerzos a proyectos megalómanos destinados a turistas, mientras las infraestructuras básicas de los barrios están cerradas a cal y canto cogiendo el polvo", ha sentenciado el regidor.