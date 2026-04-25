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Blanquerna celebra Sant Jordi con un mercadillo friki

El mercadillo cuenta con más de 50 puntos de venta, así como múltiples actividades durante la mañana y tarde

Imágenes del mercadillo friki celebrado en Blanquerna, Palma

Imágenes del mercadillo friki celebrado en Blanquerna, Palma

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Imágenes del mercadillo friki celebrado en Blanquerna, Palma / DM

Redacción Palma

La calle Blanquerna de Palma se ha transformado hoy en un mercadillo friki. Con motivo del día del libro, celebrado el 23 de abril, la calle ha reunido a más de 50 puntos de venta y múltiples actividades desde las 10 hasta las 20 horas.

El mercadillo friki, así se autodenomina, además de contar con puntos de venta en los que se pueden encontrar cómics, libros, videojuegos, muñecos, juegos de mesa y merchandising, también se realizan diversas actividades. Entre las que destacan el cuentacuentos, conciertos de One Man Rocks y David Rullan, lucha de espadas láser de LudoSport, mesa de intercambio de Pokémon, batallas de tazos, música con diversos DJ, entre otras.

El evento ha sido organizado por la Asociación de vecinos de Santa Pagesa, junto a otras entidades colaboradoras como Lowcost cultura, One Man Rocks, LudoSport Baleares y AACF145. Cabe destacar que la entidad vecinal también ha realizado un concurso literario, en el que se han repartido diversos premios.

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Próximos mercadillos frikis

  • 6 de junio. Día del medioambiente.
  • 4 de septiembre. Fiestas del barrio de Santa Pagesa.
  • 24 de octubre. Pre-halloween.
  • 12 de diciembre. Fireta de Nadal.

TEMAS

  • mercadillo
  • Palma
  • Sant Jordi
  • Mesa
  • día del libro
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