Alertan del riesgo de derrumbe del muro de Villa Dragan, en el Paseo Marítimo de Palma

Dotaciones de los Bombers de Palma revisaron el jueves por la tarde el muro de Villa Dragan sobre el Paseo Marítimo ante el riesgo de derrumbe. El inmueble, el último gran palacio que sobrevive en la barriada de El Terreno, cuenta con la máxima protección patrimonial, pero habría sufrido desperfectos durante las obras de reforma de la fachada marítima de la ciudad. Los bomberos concluyeron que, aunque los desperfectos son evidentes, el peligro de colapso no es inminente, y trasladaron el aviso al Ayuntamiento, para que los técnicos en patrimonio decidan qué intervención se requiere.

La central de los Bombers recibió un aviso sobre las tres y media de la tarde del jueves alertando sobre el riesgo de derrumbe del muro que Villa Dragan tiene sobre el Paseo Marítimo de Palma, junto a Can Barbarà. Según esta alerta, en los últimos tiempos se habían detectado grietas y desprendimientos en el lienzo. Los bomberos fueron requeridos de urgencia ya que, en el caso de derrumbe, los cascotes caerían sobre la acera y podrían provocar graves daños.

Un equipo de emergencias acudió de inmediato al lugar e inspeccionó el muro. Se trata de una pared de grandes dimensiones, de unos seis metros de altura, situada junto a la acera del Paseo Marítimo y que contiene la zona ajardinada, donde hay varios pinos de gran envergadura. Según la llamada realizada a los Bomberos, el estado del muro se habría deteriorado visiblemente durante los últimos años a causa de las obras de reforma del Paseo Marítimo y el paso continuo de maquinaria pesada.

Los bomberos localizaron varios puntos donde el muro tiene grietas y donde se han desprendido piedras. También constataron la presión que ejerce uno de los pinos, situado muy cerca del muro. Aunque el riesgo de derrumbe existe, los bomberos descartaron que fuera inminente. El informe ha sido remitido al departamento de patrimonio del Ayuntamiento, alertando del peligro de colapso. Durante la inspección los bomberos trataron de contactar con los propietarios del inmueble, aunque no pudieron localizarlos.

Villa Dragan es un edificio histórico, uno de los últimos grandes palacios que se erigieron a principios del siglo XX en la zona de El Terreno que se conservan. Su ubicación, elevado sobre el Paseo Marítimo, y su característica torre lo ha convertido en uno de los inmuebles más emblemáticos de Palma. Cuenta con la máxima protección patrimonial, por lo que cualquier obra tiene que ser supervisada por los técnicos municipales.

La villa fue construida a principios de la década de 1930 por encargo de los hermanos Ballester, indianos que se habían enriquecido en América, como gemela del palacio de Marivent. En los años sesenta fue adquirida por Constantin Dragan, magnate del gas licuado nacido en Rumanía pero nacionalizado griego y español, que falleció en Palma en 2008, y cuya herencia fue objeto de una larga disputa judicial en varios países de Europa.