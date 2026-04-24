Situación límite para entidades vecinales, deportivas y educativas de Palma por la paralización de las subvenciones de 2026

La Defensora de la Ciudadanía de Palma, Anna Moilanen, ha dado la voz de alarma por la paralización de las subvenciones municipales de 2026, una situación que, según ha advertido, arrastra ya cuatro meses y afecta a asociaciones vecinales, actividades deportivas, educativas y clubes de Gent Gran.

Durante su intervención en la Comisión del pleno de Sugerencias y Reclamaciones, Moilanen ha recordado que este bloqueo deriva de las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas sobre convocatorias anteriores, aunque ha reclamado que esa revisión no sirva para frenar de forma generalizada unas ayudas que considera básicas para la vida comunitaria de la ciudad.

La Defensora ha subrayado que el control y la mejora de los procedimientos son "imprescindibles" en cualquier administración pública, pero ha recalcado que los errores detectados en bases anteriores "ya han sido identificados y subsanados". Aun así, ha advertido de que "la existencia de estos errores no puede justificar la paralización generalizada de todas las subvenciones".

Moilanen ha alertado de que el retraso en la concesión de las ayudas impide o dificulta la organización de actividades clave para la cohesión social y genera una fuerte inseguridad en las entidades, que no saben si cobrarán, cuándo lo harán y si tiene sentido mantener su programación anual. También ha puesto el foco en la falta de información "concreta y transparente" y ha defendido la creación de "espacios reales de diálogo" entre la administración y las entidades afectadas.

La portavoz de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, ha sostenido por su parte que el problema "va más allá de las subvenciones" y lo ha enmarcado en una gestión municipal que, a su juicio, demuestra que "las personas no son la prioridad". Ha citado como ejemplos los campus de verano del IME o las licitaciones de las escoletes de 0 a 3 años y ha acusado al gobierno de dedicar esfuerzos a "grandes proyectos pomposos que luego no son una realidad".

Desde Vox, Jero Mayans ha calificado la situación de "muy grave" para las entidades vecinales y ha asegurado que su grupo, pese a ser "socio de programa" del PP, no ha recibido explicaciones. "Nadie de Participación Ciudadana nos ha dado ninguna explicación", ha afirmado. Según ha expuesto, varias asociaciones van a tener que renunciar a actividades de 2026 porque no pueden asumir gastos como monitores, talleres o seguros sin haber cobrado la subvención, una situación que, ha advertido, "va a provocar despidos".

En la misma línea, Luis Acosta, también de Vox, ha alertado del impacto sobre clubes de mayores y entidades en situación de vulnerabilidad, algunas de las cuales "podrían desaparecer porque no pueden pagar alquileres, suministros o monitores". Asimismo, ha descrito un escenario de "indefensión" entre colectivos que dependen de estas ayudas para seguir activos.

El PSOE también ha cargado contra el equipo de gobierno. El concejal Pepe Martínez ha reprochado que ninguno de los regidores responsables municipales de estas subvenciones haya acudido a la comisión "para dar la cara" y ha advertido de que, si la situación se prolonga, "hay asociaciones que van a dejar de existir". A su juicio, este bloqueo puede "matar al tejido asociativo" de Palma y sus efectos no se repararán en mucho tiempo.

Frente a estas críticas, el regidor del PP Miguel Busquets ha defendido que el Ayuntamiento "trabaja para sacar adelante estas ayudas" y ha asegurado que se han dado las explicaciones oportunas a las entidades. Además, ha negado que haya un bloqueo efectivo al afirmar que "no hay ninguna subvención parada".

Moilanen ha concluido reclamando una respuesta a Cort. "La tramitación de las subvenciones lleva cuatro o cinco meses de retraso. No se ha dado explicaciones suficientemente claras por parte del Ayuntamiento y hay mucha incertidumbre entre las entidades; las que puedan pagar con sus recursos seguirán adelante, pero significará la desaparición de una parte de nuestro tejido asociativo que se ha construido con mucho esfuerzo y durante muchos años. Allí donde hay una sociedad civil organizada, la administración está obligada a tenderle la mano".

Federació de Veïns: "La auditoría no obliga a detener las ayudas"

La Federació d’Associacions de Veïns de Palma ha convocado una rueda de prensa para el próximo lunes para plantear propuestas ante la paralización de subvenciones ya concedidas para 2026, así como por la falta de previsiones para 2027. La entidad sostiene que la auditoría en marcha por el Tribunal de Cuentas "no obliga a detener ayudas que ya estaban en marcha, ni impide tramitar correctamente nuevas convocatorias".

Asimismo, lamenta la ausencia de respuesta por parte del Ayuntamiento a una solicitud para reunirse y abordar esta problemática.

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Cort informó en febrero de que se vio obligado a revisar y actualizar las bases reguladoras de diversas líneas de subvenciones municipales tras los requerimientos formulados por la Sindicatura de Cuentas de Balears en relación con convocatorias concedidas en 2022. En este sentido, señala que el objetivo es sacar adelante estas ayudas "cuanto antes".