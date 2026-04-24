Palma registra casi 5.000 solicitudes del informe de vulnerabilidad

Palma ha recibido más de 4.700 solicitudes para expedir el informe de vulnerabilidad, documento clave para el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. Las largas colas en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía se han materializado en la atención a más de 6.000 personas, la gran mayoría de ellas relacionadas con este procedimiento.

Desde el Ayuntamiento señalan que estos expedientes "no son automáticos", sino que requieren una valoración técnica individualizada. Asimismo, rechaza la "normalidad" trasladada por el Ejecutivo central, puesto que son los ayuntamientos quienes "asumen estos trámites".

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha señalado hoy que la situación de colapso no solo se produce en Palma, sino en el conjunto de ayuntamientos. "Están sufriendo la improvisación por parte del Gobierno de España en un proceso decidido de forma unilateral, sin planificación y sin dotación de los recursos necesarios", explica.

En la misma línea, subraya que es una carga de trabajo "excepcional e inasumible", que está "concentrada" en un "corto período de tiempo". Por este motivo, el alcalde trasladará esta situación a la Junta de la Federación Española de Municipios y Provincias y ya ha solicitado financiación extraordinaria al secretario de la FEMP para hacer frente a la regularización extraordinaria.