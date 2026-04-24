Palma es la quinta ciudad española más peligrosa, según Fotocasa
A demás de Palma, Baleares lidera el ránking de delincuencia entre provincias y comunidades autónomas
El portal inmobiliario Fotocasa ha publicado los datos del Balance de Criminalidad 2025 del Ministerio del Interior, analizando la seguridad de cada ciudad, provincia y comunidad autónoma.
A nivel estatal, España ocupa el puesto 25 de 163 países en el Global Peace Index 2025, situándose entre uno de los países más seguros del planeta.
Ciudades más y menos seguras en 2025
Según los datos del Ministerio del Interior y el INE, Palma se encuentra en la quinta posición dentro de las ciudades con mayor tasa de criminalidad. Concretamente, la media de delitos por cada 1.000 habitantes es de 85,12. La capital mallorquina solo se encuentra por debajo del Prat de Llobregat (149,86 delitos por 1.000 habitantes), que lidera la tabla debido a la actividad del aeropuerto, seguida de Castellón de la Plana (128,86 delitos por 1.000 habitantes), Torrevieja (92,01 delitos por 1.000 habitantes) y Barcelona (88,04 delitos por 1.000 habitantes).
En cambio, la ciudad con menor tasa es Pozuelo de Alarcón (18,97 por 1.000 habitantes), seguida de San Sebastián (23,05 por 1.000 habitantes), Tres Cantos (23,84 por 1.000 habitantes), Ávila (24,12 por 1.000 habitantes) y Pontevedra (25,30 por 1.000 habitantes).
El portal de vivienda advierte que la tasa de criminalidad se calcula dividiendo los delitos entre los habitantes empadronados. Por ese motivo, las ciudades con mayor porcentaje de turistas o pasajeros tienden a presentar tasas de criminalidad más elevadas, ya que el volumen de personas real es superior al censo oficial. En este sentido, conviene tener en cuenta que las tasas de criminalidad son un indicador comparativo que no siempre refleja la experiencia cotidiana de seguridad de los residentes. Muchos factores influyen directamente en los registros, elevando las cifras en entornos con mayor dinamismo.
Baleares, la provincia menos segura
De la misma manera que pasa en las ciudades, el turismo y la cantidad de población flotante también altera los números en el caso de las provincias. En este sentido, Baleares se ha proclamado en 2025 como la provincia española con más delincuencia (57,00 por cada 1.000 habitantes), seguida de Barcelona, Girona, Málaga y Madrid.
En el otro extremo, las provincias más seguras están encabezadas por Teruel, Cáceres, Lugo, Palencia y Zamora.
Delincuencia en cada comunidad
En el caso de las comunidades autónomas, Baleares también es proclamada como la región con más tasa de criminalidad por habitante (57,00 por cada 1.000 habitantes), seguida de Cataluña y Madrid. En cambio, las comunidades con tasas más bajas son las que se encuentran en el interior y el norte peninsular: Extremadura (25,40 por cada 1.000 habitantes), Galicia (26,05 por cada 1.000 habitantes), y Asturias (26,53 por cada 1.000 habitantes).
Tendencias generales
El portal apunta que los datos de criminalidad en Palma y Baleares no implican que la región sea poco segura "per se", sino que su cálculo se ve alterado por los millones de turistas anuales y la actividad en puntos críticos como el Aeropuerto de Palma. España es, en general, un refugio seguro. "Una tasa elevada en ciudades turísticas responde a su dinamismo; y no siempre define la seguridad de sus barrios residenciales", concluye el informe de Fotocasa.
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