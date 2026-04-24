Over Club en Palma: la música electrónica gana un nuevo punto de encuentro en Mallorca

Hacia las doce y media podría dar la impresión de que la fiesta se está celebrando en plena calle. En pequeños grupos, la gente se reúne junto a sus coches en la ancha avenida del polígono industrial de Son Rossinyol. Beben, escuchan música y comentan en qué estado físico estarán al mediodía siguiente en el campo de fútbol. Risas. Los porteros, frente al gran edificio negro, todavía tienen poco que hacer. También ellos conversan. Sobre sus cabezas brilla, en grandes letras azules, el nombre del club que custodian: Over.

Manu Sánchez nos recibe en unas oficinas sobrias que se esconden tras un laberinto de escaleras y pasillos. Detrás de la pared, los bajos del club retumban hasta la oficina. A sus 39 años, es un veterano de la escena electrónica mallorquina como DJ y organizador. Entre otras cosas, ha cofundado el festival Origen y la serie de fiestas Danzú. Over es su nuevo proyecto. Varios inversores lo han impulsado, y Sánchez es el director artístico.

"No importa quién actúe esa noche"

El club abrió en diciembre de 2025. Su misión: devolverle a la escena electrónica de Mallorca un lugar donde reunirse por la música, “donde vaya la gente de Mallorca, independientemente de quién pinche esa noche”. Eso no significa, subraya varias veces, que los turistas no sean bienvenidos. Más bien al contrario: el club permanece abierto todo el año. La programación no se diseña en función de lo que pueda gustar a los visitantes, sino siguiendo criterios artísticos.

Aquí se celebra de verdad el Over Club en Mallorca. / Marina Baeza

Poco después de la una, la pista de baile se va llenando cada vez más. Esa noche pinchan tres DJs que normalmente actúan en las fiestas “Pyramid” de Amnesia, en Ibiza. El espacio está concebido para mil personas. Al fondo se encuentra el escenario, donde en ese momento está pinchando la DJ Belucha, residente en Mallorca. Como es habitual en los clubes, alrededor de la amplia cabina hay una zona donde pueden bailar los clientes que pagan un extra. Detrás del escenario destaca una gran pantalla.

A lo largo de una de las paredes se extiende una barra de diseño elegante. En el techo y a lo largo de los muros se disponen los elementos de un impresionante espectáculo de luces. Todo en este club da la impresión de haber sido diseñado con un gran cuidado por el detalle. Al mismo tiempo, no resulta invasivo para el visitante. Todo es elegante, pero ante todo funcional. ¿La función? Hacer que la gente baile.

Y, efectivamente, eso es lo que parece ocurrir. La mayoría de las personas están allí precisamente para eso. Las miradas no se dirigen automáticamente hacia el DJ ni hacia la pantalla. Pocos tienen el móvil en la mano. Y, a diferencia de muchos otros eventos de música electrónica, los asistentes no se limitan a moverse sin ganas al ritmo. Algunos bailan. De verdad. Como si nadie los estuviera mirando.

Mezcla de artistas locales y estrellas internacionales

La programación es una combinación variada de artistas locales y grandes nombres internacionales. El mes de abril tiene un marcado acento alemán. A principios de mes estuvo Loco Dice. El viernes (24/4), la leyenda del techno Chris Liebing se pondrá a los mandos. Y la noche siguiente, Sven Väth, probablemente uno de los representantes alemanes más conocidos de la escena, hará girar los platos.

Sven Väth actuó por última vez en Mallorca hace tres años, en el Mallorca Live Festival. / Mallorca Live Festival

Manu Sánchez afirma que la crisis de los clubes, que se está extendiendo en ciudades como Berlín, no ha afectado a la isla de la misma manera. «Los jóvenes especialmente tienen poco dinero para el ocio. Al mismo tiempo, tenemos la sensación de que el interés sigue siendo alto».

Una ventaja para el Over Club, dice, es la experiencia: «Llevamos más de 20 años en esto. En los últimos años, la gente se desplazaba expresamente cuando sabía que actuábamos. Ahora saben dónde encontrarnos».