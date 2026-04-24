Instaladas nuevas máquinas de la ORA en el barrio de la plaza de Toros de Palma

El Ayuntamiento de Palma ha instalado nuevas máquinas de la ORA en el barrio de plaza de Toros, un paso más en la ampliación del estacionamiento regulado a nuevos barrios del Eixample. La colocación de estos parquímetros confirma el avance de una actuación aprobada a finales de marzo y concebida para extender la zona azul entre Avingudes y la Vía de Cintura.

La llegada de los nuevos expendedores a plaza de Toros se produce después de que las primeras máquinas comenzaran a verse en Pere Garau, donde los vecinos celebraron un despliegue de la zona azul reivindicado desde hace años. Con estos movimientos, Cort va materializando sobre el terreno una expansión del servicio que afectará también a Foners, Bons Aires, Camp Redó, Es Fortí-Camp d'en Serralta y Santa Catalina Nord.

Además de Son Oliva y Son Fortesa Sud, dos barrios incorporados finalmente tras un estudio técnico y su posterior aprobación municipal.

Varias calles del barrio de la plaza de Toros como Jaume Ferran, Fra Lluís Jaume Vallespir o Arquitecte Gaspar Bennazar cuentan ya con estos expendedores.

La ampliación de la ORA recibió luz verde el pasado 25 de marzo en la Comisión de Seguimiento del Servicio de Estacionamiento Regulado en Superficie. El acuerdo permitió activar los trabajos previos necesarios para implantar el servicio en la llamada tercera corona de Palma. Entre ellos la señalización, la pintura de plazas, la obra civil y la instalación progresiva de los parquímetros.

El Ayuntamiento no ha concretado todavía la fecha en la que la ORA entrará efectivamente en funcionamiento en los nuevos barrios, aunque previsiblemente se implementará a lo largo de este 2026.

El diseño de esta expansión se ha basado en factores como la ocupación del estacionamiento, la disponibilidad de transporte público y los flujos de tráfico. El objetivo es adaptar la regulación a barrios donde la presión sobre el aparcamiento se ha ido intensificando en los últimos años.

En cifras, la ampliación supondrá pasar de unas 12.000 plazas reguladas a más de 25.900, mientras que el número de parquímetros crecerá de 404 a 570, con 166 nuevos expendedores repartidos por las zonas incorporadas al sistema.

Liberar aparcamientos para los residentes

En Pere Garau, la plataforma vecinal Flipau amb Pere Garau celebró la instalación de las primeras máquinas en la parte del barrio que no tiene zona azul al considerar que suponía el primer avance tangible hacia la consecución de una larga reivindicación. La entidad reclamó entonces al Ayuntamiento que acelerara los trámites y aclarara cuándo podrán solicitarse los distintivos de residente.

Los vecinos de los barrios afectados por la ampliación del aparcamiento regulado consideran que contribuirá a favorecer la rotación de vehículos, aliviar la presión sobre las plazas y facilitar el estacionamiento de los residentes.