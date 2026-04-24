Cort ha resuelto 975 solicitudes de vados en Palma y prevé normalizar el servicio en junio

El área de Movilidad del Ayuntamiento de Palma ha resuelto esta legislatura 975 expedientes de vados permanentes que estaban pendientes de tramitación, lo que equivale a tres cuartas partes del atasco acumulado en este servicio, según ha explicado el regidor Toni Deudero este viernes en una comisión previa al pleno de la próxima semana.

El edil ha detallado que de ese total, 882 expedientes han sido resueltos y otros 93 han quedado cerrados por desistimiento, frente a una bolsa que llegó a alcanzar 1.300 solicitudes pendientes. Deudero ha atribuido ese colapso a la decisión adoptada en 2019 de transferir la gestión de los vados desde Urbanismo a Movilidad "sin personal ni recursos adicionales", una circunstancia que provocó que durante más de un año no se tramitara "ni un solo expediente".

A partir de ese escenario, el Ayuntamiento puso en marcha un plan de choque que, según el regidor, ha permitido avanzar de forma notable en la reducción del retraso. Deudero ha destacado "el gran esfuerzo realizado por el personal técnico" y ha asegurado que el servicio tiene ahora capacidad para tramitar alrededor de cien expedientes mensuales.

La previsión municipal pasa por normalizar la situación a finales de junio, de manera que el área pueda igualar el ritmo de entrada y resolución de solicitudes y cumplir así el plazo legal máximo de tres meses para tramitar este tipo de autorizaciones.

Hasta ahora el Consistorio tardaba entre uno y dos años en conceder licencias para vados permanentes, un retraso que obliga a los ciudadanos a pagar por un servicio que no reciben hasta mucho tiempo después.

Vados con diferentes colores

Deudero ha realizado esta intervención en respuesta a una proposición que Vox llevará al pleno de la semana que viene en la que, entre otras cosas, pide distinguir entre vados permanentes y vados laborales, y cambiar la señalización de estos últimos con otros colores para que puedan identificarse con mayor claridad. La iniciativa parte de que muchos accesos concedidos ahora como "permanentes" corresponden en realidad a actividades económicas que solo funcionan en horario comercial, lo que, a juicio del partido, provoca una "infrautilización del espacio público" durante noches y festivos.

El PP y la izquierda han anticipado su voto en contra, por lo que si no hay cambios el pleno la rechazará.