Cort inaugura la primera fase de la rehabilitación de Ses Cases de Son Ametller

El Ayuntamiento de Palma ha culimnado esta mañana la primera fase de la rehabilitación de Ses Cases de Son Ametler inaugurando el Casal de Barri que albergará en su planta baja esta antigua 'possesió' mallorquina del siglo XIX. A partir de hoy, los vecinos del Rafal-Vivero podrán disfrutar de las instalaciones tras décadas de obras y proyectos paralizados, si bien Cort no abrirá la totalidad del edificio hasta 2027.

La actuación, con un presupuesto total de aproximadamente 1,22 millones de euros, se ha centrado en una primera fase de intervención en la planta baja, con una superficie cercana a los 900 metros cadrados. Los trabajos han priorizado la conservación y puesta en valor de los elementos arquitectónicos originales, como el muro central y las bóvedas de marés, integrándolos con soluciones contemporáneas. El resultado ha sido un equipamiento funcional, destinado a usos socioculturales y abierto a las diferentes entidades y asociaciones vecinales del barrio. Dispone de despachos, sala polivalente, zonas de estancia, cafetería, servicios y espacios para exposiciones, actividades y reuniones vecinales.

Uno de los elementos más destacados de la intervención ha sido la creación de un gran espacio interior a modo de atrio, que articula todo el conjunto y conecta el jardín delantero con el posterior. Asimismo, se han incorporado los accesos y conexiones interiores necesarios, como el ascensor y una escalera suspendida anclada a las cerchas de cubierta.

La actuación también ha permitido recuperar el jardín posterior de estilo isabelino, reconstruido a partir de documentación histórica. Se ha respetado su trazado original, con cuatro parterres organizados en torno a una placeta central, incorporando vegetación mediterránea tradicional como granados, murta, romero, lavanda o salvia.

Ses Cases de Son Ametler es una antigua posesión mallorquina de carácter señorial, construida en 1886, catalogada y de gran valor patrimonial, con una superficie total superior a los 2.700 metros cuadrados. El conjunto incluye planta baja -sobre la que se ha actuado-, dos plantas adicionales, un aljibe, una capilla y un jardín de más de 1.600 metros cuadrados.

Recuperar el patrimonio de Ciutat

Durante el acto de inauguración, al que también han asistido diversas asociaciones de vecinos y entidades de la zona, el alcalde, Jaime Martínez, alcalde de Palma, ha destacado que "hoy es un día importante porque por fin se pone a disposición de los ciudadanos un espacio que llevaba años cerrado y sin uso, desbloqueando definitivamente un proyecto que había permanecido paralizado durante las anteriores legislaturas". "El objetivo es que este espacio pueda acoger actividades dirigidas a distintos colectivos", ha añadido el primer edil.

Por otro lado, el alcalde ha avanzado que, tras esta primera fase de intervención, el Ajuntament prevé incluir en los presupuestos de 2027 la rehabilitación integral del resto del edificio, que contemplará la actuación en las dos plantas superiores y nuevas intervenciones en la fachada, con el fin de completar su adecuación y mejora. Martínez ha señalado también que esta actuación se enmarca en la línea de recuperar y poner en valor el patrimonio de la ciudad, "preservando nuestra historia y manteniendo aquello que este edificio ha representado para Palma".

El alcalde ha remarcado que Ses Cases de Son Ametler se suma al conjunto de equipamientos que se están impulsando esta legislatura en distintos barrios de la ciudad, como el casal de barri de Génova, actualmente en construcción; el de Can Pastilla, en fase de licitación de las obras; el de Es Pil·larí, cuyo proyecto básico ha sido aprobado inicialmente esta misma semana; y el de Son Oliva.

Asimismo, ha recordado otras actuaciones en marcha, como la adecuación de la antigua biblioteca de Establiments como nueva Casa de la Vila, la puesta en funcionamiento el próximo curso de las escoletas de Son Gibert y Son Dameto, y el impulso, en colaboración con el Govern de les Illes Balears, de nuevos centros de día para personas dependientes.