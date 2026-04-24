El Ayuntamiento de Palma anuncia trabajos de rehabilitación en el recinto de s’Escorxador
Cort anuncia obras exteriores en el recinto del antiguo matadero con un presupuesto cercano a los dos millones de euros
La rehabilitación propuesta por el Ayuntamiento no aborda varios de los problemas que la plataforma Salvem S’Escorxador había señalado como preocupaciones, como la ampliación de la biblioteca, la saturación del centro de salud, la limpieza del recinto o la apertura de locales cerrados
Tras la reciente creación de la plataforma Salvem S’Escorxador por un grupo de vecinos de Palma, el Ayuntamiento ha recordado que el pasado mes de febrero la Comisión de Centro Histórico revisó el proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación exterior de los edificios del recinto. Según la institución, las actuaciones previstas incluyen la rehabilitación de cubiertas, aleros de madera, elementos metálicos, fachadas y carpinterías, así como la sustitución de canales y pluviales, con refuerzos o reemplazos adicionales cuando sea necesario.
El presupuesto total de esta segunda fase de trabajos asciende a 1.893.181 euros, con un plazo de ejecución estimado en nueve meses.
Por otra parte, el Ayuntamiento señala que hace aproximadamente un año el área de Infraestructuras llevó a cabo una serie de trabajos de adecuación en las zonas comunes del recinto, con un coste cercano a los 500.000 euros. Entre las actuaciones realizadas se incluyen la mejora de la instalación eléctrica y de alumbrado, la instalación de riego, la adaptación a la accesibilidad universal y la reforma de los baños.
Sin embargo, la rehabilitación propuesta por el Ayuntamiento no aborda varios de los problemas que la plataforma Salvem S’Escorxador había señalado como preocupaciones, como la ampliación de la biblioteca, la saturación del centro de salud, la limpieza del recinto o la apertura de locales cerrados.
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