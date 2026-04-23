Casi un centenar de vecinos crea la plataforma Salvem S’Escorxador: "Solo pedimos que no lo dejen morir"

Un grupo de vecinos de Palma ha constituido la plataforma Salvem S’Escorxador con el objetivo de evitar el abandono institucional que sufre un espacio que aún sigue lleno de vida, pero se cae a trozos. A través de sus redes sociales, la plataforma ya ha comenzado a dar visibilidad a la degradación progresiva que afecta al recinto desde hace años, al tiempo que reclama una intervención urgente por parte de las administraciones públicas.

Según recoge el manifiesto fundacional, S’Escorxador es "un espacio de referencia social y cultural para el barrio", además de un edificio histórico que funciona como punto de encuentro y de actividad comunitaria. Sin embargo, denuncian que el recinto presenta desde hace tiempo "un estado de conservación deficiente", con instalaciones deterioradas, falta de mantenimiento y una degradación creciente que preocupa a los residentes.

Uno de los elementos que ha encendido las alarmas es la presencia de una pared apuntalada cerca de la zona del parque infantil, lo que, según la plataforma, evidencia la necesidad de actuar con urgencia para garantizar la seguridad de los niños.

Logotipo de la nueva plataforma "Salvem s'Escorxador". / DM

La iniciativa cuenta con el respaldo de diversas entidades y colectivos, entre ellos asociaciones vecinales como Cas Capiscol y Santa Pagesa, artistas locales que reclaman espacios culturales, como José Luis Aparicio, la plataforma de padres y madres, vecinos de Camp Redó, así como agentes culturales que señalan la falta de infraestructuras,.

Uno de los impulsores de la plataforma, Joan Gomariz, explica que el movimiento "está cogiendo muchísima fuerza" y responde a una preocupación compartida: "S’Escorxador ha decaído muchísimo, no solo por la falta de mantenimiento, sino por la existencia de zonas peligrosas". Entre los problemas detectados menciona instalaciones eléctricas sin protección, suciedad generalizada y accesos en condiciones insalubres.

Gomariz subraya que se trata de un espacio clave no solo para Camp Redó, sino para barrios colindantes, ya que alberga servicios esenciales como un punto de atención continuada (PAC) abierto las 24 horas. "Es un punto importantísimo de la barriada y se está dejando morir desde hace años", lamenta.

Además, los vecinos señalan otras carencias en el entorno, como una biblioteca que se ha quedado pequeña, un centro de salud saturado y en mal estado, y un antiguo restaurante cerrado que podría destinarse a usos sociales.

La plataforma, que surgió de forma espontánea la semana pasada, se encuentra en fase inicial de organización. Sus miembros ya han creado un logotipo y perfiles en redes sociales, y prevén impulsar acciones coordinadas en las próximas semanas para "hacer ruido" y trasladar sus demandas al Ayuntamiento de Palma.

Por el momento, no han convocado movilizaciones, pero tienen un objetivo claro: "Solo pedimos que no se deje morir s'Escorxador".