El Cementerio de Palma cuenta con un nuevo espacio de duelo perinatal para el recuerdo a los seres queridos
Este espacio, con un presupuesto de 30.277 euros, busca dar respuesta a las necesidades emocionales de las familias.
La Empresa Funeraria Municipal (EFM) ha presentado este jueves un nuevo espacio de duelo perinatal en el Cementerio de Palma, con el objetivo de ofrecer a las familias un lugar para el recuerdo y el homenaje a las personas cercanas. Para ello, se ha reconvertido un espacio preexistente en un área destinada a memorial de cenizas, situada en la zona de los naranjos del cementerio de Son Valentí.
Asimismo, se ha habilitado una zona de descanso con sombra y bancos, así como un memorial destinado a la inhumación de cenizas y una estela para que las familias puedan colocar placas con nombres o mensajes de recuerdo. Con esta intervención, se pretende crear un espacio diferenciado en el entorno paisajístico para dar respuesta a las necesidades emocionales de los familiares.
Por otra parte, se ha incoportado una celosía para acoger pequeños gestos, objetos y símbolos que forman parte del proceso de duelo. El espacio también cuenta con un monolito de mármol blanco que aporta identidad a la zona y refuerza la armonía de la naturaleza.
Además de Palma, ya existen numerosos de cementerios en España que disponen de espacios de duelo perinatal para honrar a los seres queridos neonatos. Algunos de estos sacramentos se encuentran en Cataluña, Madrid, Elche, País Vasco y Almería. También se inauguró en 2025 la misma área en el Cementerio de Son Coletes, de Manacor.
Espacio para recordar y homenajear
La actuación ha contado con un presupuesto de 30.277 euros. En la presentación de este nuevo espacio emblemático, han acudido la teniente de alcalde y presidenta de EFM, Belén Soto; el gerente de la empresa, Carlos Martínez de Tejada; el jefe de departamento de Operaciones de Cementerios y Mantenimiento, Miguel Gomila; la presidenta de la asociación Estels del Cel, Iria Sanz Vázquez; y la tesorería de la entidad, María Teresa Arbós.
Soto ha resaltado "la necesidad de acompañar a las familias que han perdidio una pérdida gestacional o neonatal", por lo que pone en valor la implantación de este espacio para ofrecer "un espacio íntimo para que los seres queridos puedan recordar y rendir homenaje a sus parientes". Asimismo, la presidenta ha alabado la implicación de Estels del Cel, que ha sido fundamental para "la creación de este proyecto".
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