El Cementerio de Palma cuenta con un nuevo espacio de duelo perinatal para el recuerdo a los seres queridos

La Empresa Funeraria Municipal (EFM) ha presentado este jueves un nuevo espacio de duelo perinatal en el Cementerio de Palma, con el objetivo de ofrecer a las familias un lugar para el recuerdo y el homenaje a las personas cercanas. Para ello, se ha reconvertido un espacio preexistente en un área destinada a memorial de cenizas, situada en la zona de los naranjos del cementerio de Son Valentí.

Asimismo, se ha habilitado una zona de descanso con sombra y bancos, así como un memorial destinado a la inhumación de cenizas y una estela para que las familias puedan colocar placas con nombres o mensajes de recuerdo. Con esta intervención, se pretende crear un espacio diferenciado en el entorno paisajístico para dar respuesta a las necesidades emocionales de los familiares.

Estas son algunos de los asistentes que han acudido al acto de presentación de este jueves / Ajuntament de Palma

Por otra parte, se ha incoportado una celosía para acoger pequeños gestos, objetos y símbolos que forman parte del proceso de duelo. El espacio también cuenta con un monolito de mármol blanco que aporta identidad a la zona y refuerza la armonía de la naturaleza.

Además de Palma, ya existen numerosos de cementerios en España que disponen de espacios de duelo perinatal para honrar a los seres queridos neonatos. Algunos de estos sacramentos se encuentran en Cataluña, Madrid, Elche, País Vasco y Almería. También se inauguró en 2025 la misma área en el Cementerio de Son Coletes, de Manacor.

Espacio para recordar y homenajear

La actuación ha contado con un presupuesto de 30.277 euros. En la presentación de este nuevo espacio emblemático, han acudido la teniente de alcalde y presidenta de EFM, Belén Soto; el gerente de la empresa, Carlos Martínez de Tejada; el jefe de departamento de Operaciones de Cementerios y Mantenimiento, Miguel Gomila; la presidenta de la asociación Estels del Cel, Iria Sanz Vázquez; y la tesorería de la entidad, María Teresa Arbós.

Soto ha resaltado "la necesidad de acompañar a las familias que han perdidio una pérdida gestacional o neonatal", por lo que pone en valor la implantación de este espacio para ofrecer "un espacio íntimo para que los seres queridos puedan recordar y rendir homenaje a sus parientes". Asimismo, la presidenta ha alabado la implicación de Estels del Cel, que ha sido fundamental para "la creación de este proyecto".