El Ayuntamiento de Palma moderniza el padrón de habitantes: más automatización, control de ciudadanos extranjeros y análisis de datos a la carta

El padrón municipal de habitantes de Palma entra en el siglo XXI, se moderniza para adaptarse a la legislación vigente, las nuevas tendencias de la administración digital y ofrecer al Ayuntamiento funcionalidades de gestión, consulta y estudio de datos generales y segmentados mucho más avanzados que las actuales.

El cambio supondrá la migración de todos los datos históricos desde 1996 hasta la actualidad, pero también permitirá el intercambio automático de datos con el Instituto Nacional de Estadística (INE), incluida la corrección de errores. Aumentará su capacidad para manejar información y realizar informes de distritos, secciones, manzanas, tramos, barrios e incluso zonas de salud de Palma. Y permitirá la integración del padrón con los sistemas de información geográfica digitales para visualizar domicilios, así como con los servicios web del Catastro para obtener referencias catastrales automáticamente.

Con este objetivo, la Junta de Gobierno de Cort ha sacado a licitación por 429.000 euros un contrato para la adquisición de un software específico, los servicios de implantación del mismo, la migración de los datos históricos del padrón, la formación del personal del servicio y, finalmente, la puesta en funcionamiento con un servicio de apoyo y asistencia, un proceso que, tras la adjudicación, se instalará y pondrá en marcha en un plazo de seis meses.

La nueva aplicación del padrón, según los pliegos de la licitación a los que ha tenido acceso este diario, será desarrollada utilizando tecnología basada exclusivamente en entornos web, garantizando su accesibilidad a través de cualquier navegador para usuarios que utilicen el castellano o el catalán. Podrá gestionar las diferentes divisiones territoriales del municipio de Palma, generando de forma masiva y automática las variaciones en el padrón o los domicilios afectados por alguna alteración de elementos territoriales, permitiendo gestionar altas, bajas y modificaciones de divisiones territoriales.

Turistas en la plaza Marqués del Palmer de Palma / Miguel Vicens

Control de ciudadanos extranjeros

El nuevo padrón permitirá la gestión y el control de los habitantes extranjeros empadronados en un domicilio, emitir los documentos necesarios y guardar un registro con los datos de las diferentes comunicaciones. En el caso de ciudadanos extranjeros no comunitarios y sin autorización de residencia, permitirá su diferenciación y gestión de los cambios en el padrón específicos, así como gestionar los errores del INE, ofreciendo la generación de documentos como el aviso previo o carta de caducidad, la resolución de alcaldía, la notificación por caducidad o la generación de bajas por no renovación.

Finalmente, con el resto de habitantes extranjeros permitirá diferenciar entre los ciudadanos de la Unión Europea y de los Estados que forman parte del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como los que, sin pertenecer a estos países, tienen la tarjeta de residencia de régimen comunitario, por ser familiares de comunitarios, y aquellos que tienen autorización de residencia de larga duración.

Además, el nuevo sofware incluirá un módulo que permita facilitar las labores de un proceso electoral, desde el sorteo para la seleccion y designación de cargos, hasta la designación de las mesas electorales y la gestión de notificaciones y documentación relativa al proceso.

El nuevo padrón estará conectado con toda la administración municipal, permitirá automatizar la generación de volantes y certificados, explotar todos sus datos en informes estadísticos y facilitar las labores para realizar inspecciones domiciliarias.

Al mismo tiempo, se establece como requisito que el nuevo software que se instalará debe cumplir con unos parámetros de seguridad que aseguren que toda la información esté protegida contra amenazas, pueda comunicarse con otros organismos públicos y respete los derechos de privacidad de los ciudadanos. Del mismo modo, debe permitir un control específico para perfiles que requieran protección de datos, impidiendo que su información aparezca en documentos colectivos.