Arranca la Feria de Abril en Palma: «Mallorca ahora es mi casa, pero Andalucía siempre será mi hogar»
Decenas de asistentes, ataviados con trajes tradicionales, han celebrado el regreso de la celebración andaluza tras 13 años de ausencia
Esta tarde, las guitarras españolas y los bailes flamencos han vuelto a ser protagonistas en Palma con el arranque de la Feria de Abril tras 13 años de ausencia. Por una formidable y oportuna casualidad, la cita, organizada por la Casa de Andalucía en Baleares junto al Ajuntament de Palma, ha coincidido este 23 de abril con la celebración de Sant Jordi. De este modo, han convergido una tradición y una fiesta: la que conecta Mallorca con tierras catalanas y la que acerca la isla a Andalucía.
Este hecho ha descafeinado el arranque de la feria, que en sus primeras horas ha quedado en segundo plano frente al libro y la rosa del día de los enamorados mallorquín.
No obstante, decenas de asistentes, muchos de ellos ataviados para la ocasión, con camisas, vestidos y trajes tradicionales andaluces, no han querido perderse el regreso de la cita que se ha celebrado en el recinto de Son Fusteret. Poco a poco, el recinto ha ido recuperando el pulso con música, sevillanas y gastronomía típica, con frituras, jamón, tapas y bebidas como el fino, la manzanilla o el rebujito. La Feria de Abril ha regresado así a Palma más de una década después.
"Mallorca ahora es mi casa, pero Andalucía siempre será mi hogar", explicaba José Antonio, reflejando un sentimiento ampliamente compartido entre los asistentes.
Con el paso de las horas, el ambiente fue creciendo entre reencuentros y ganas de recuperar la tradición. "Volver después de 13 años es emocionante. Para muchos de nosotros, esta feria es una forma de sentirnos un poco más cerca de nuestras raíces", afirmaba Antonio Martínez. En la misma línea, Carmen López destacaba que "se echaba muchísimo de menos" y recordaba que la feria "siempre ha sido un punto de encuentro, no solo para andaluces, sino para todo el mundo".
Todas las casetas, además de ofrecer propuestas gastronómicas, acogían en sus tablaos, actuaciones y representaciones de bailes típicos andaluces.
La cita también ha despertado la curiosidad de quienes no llegaron a vivir ediciones anteriores. "Yo no llegué a vivirla antes, pero tenía muchas ganas de ver cómo era. Mis padres siempre hablaban de la feria y ahora por fin puedo entender por qué era tan especial", explicaba Laura Sánchez.
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, acompañado de algunos regidores y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, así como representantes de las casetas realizaron el corte de cinta para dar inicio a la celebración.
La programación se extenderá hasta el 26 de abril con actuaciones musicales centradas en la cultura andaluza , como las sevillanas, flamenco y rumbas, además de actos como la tradicional misa rociera y exhibiciones de la policía montada.
Más allá de su dimensión festiva, el regreso de la Feria de Abril tiene también una importante carga simbólica. El evento representa el vínculo histórico, humano y emocional entre Andalucía y Mallorca, forjado durante décadas por miles de familias que emigraron a la isla en busca de un futuro mejor.
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