El Parlament prevé iniciar en mayo la tramitación de la Ley de Capitalidad que aumentará a 60 millones la aportación a Palma

El Parlament prevé iniciar en mayo la tramitación de la Ley de Capitalidad que aumentará la aportación del Govern a Palma de 30 a 60 millones de euros. El PSOE propondrá llevar esta norma el día 12 y, si se acepta, arrancará el proceso que conducirá a su aprobación después del verano. En este sentido, los socialistas han exigido este miércoles que se active de inmediato al considerar que se trata de una reforma "clave" para mejorar la financiación de la ciudad y reforzar sus servicios públicos.

El PSOE ha expresado además su disposición a apoyar la norma en todo lo relativo a la mejora de la financiación municipal, aunque ha avanzado que presentarán enmiendas para que Palma reciba "la financiación que se merece".

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha asegurado que el partido ya ha trasladado al PP la necesidad de poner en marcha el cambio normativo de forma urgente. "Hemos trasladado al Partido Popular que active de una vez el cambio normativo de forma urgente e inmediata. Hoy está parado sin ninguna excusa en el Parlament, simplemente está en un cajón", ha afirmado.

Negueruela ha reclamado abrir cuanto antes el debate sobre la financiación de la capital balear y ha advertido de que, si el alcalde Jaime Martínez no impulsa la modificación, será el PSOE quien presione para acelerar su tramitación. "Queremos debatir la financiación que merece Palma; si el alcalde no es capaz de impulsar el cambio, los socialistas empujaremos para que se haga cuanto antes", ha señalado.

iAGIago Negueruela, este miércoles en la plaza de Cort. / PSOE Palma

El dirigente socialista ha sostenido además que el PP no tiene motivos para mantener bloqueada la reforma. "Si el alcalde la ha aprobado, no entendemos por qué el propio PP la bloquea en el Parlament. Parece que prefieren tenerla en un cajón y que no dé tiempo a aprobarla en esta legislatura", ha criticado.

Negueruela ha defendido que Palma sufre una situación de infrafinanciación y ha vinculado la reforma legal a la posibilidad de destinar más recursos a políticas públicas. En este sentido, ha subrayado que la ciudad necesita más fondos para hacer frente a problemas como el acceso a la vivienda y las deficiencias en los servicios públicos.

El PP niega un bloqueo

Fuentes del PP, por su parte, han negado que la Ley esté bloqueada. En este sentido, señalan que la normativa "está en cola" junto con otras leyes pendientes de tramitarse en el Parlament.

Una vez arranque la tramitación de la Ley, se abrirá un proceso para presentar alegaciones. Previsiblemente la oposición de izquierdas en Cort, incluido el PSOE, aportará enmiendas porque el texto, además de duplicar la aportación del Govern a Palma, incluye disposiciones más controvertidas como facultar al Ayuntamiento para rebajar o eliminar la vivienda protegida en determinadas urbanizaciones.