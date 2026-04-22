Palma invertirá 362.000 euros en la rehabilitación de la Torre Musulmana del Puig de Sant Pere y el Arc de la Drassana

El Ayuntamiento de Palma acometerá la restauración de dos elementos patrimoniales de origen medieval que sufren un acentuado proceso de degradación: la torre musulmana del Puig de Sant Pere y el Arc de la Drassana, en s'Hort del Rei. La Junta de Govern ha aprobado este miércoles varias modificaciones del contrato mixto de restauración y conservación de la muralla de la ciudad para incorporar estos dos ámbitos.

El importe total de estas modificaciones asciende a 362.000 euros, de los que 92.400 euros se financiarán con el remanente ya autorizado de la última prórroga del contrato. Según ha explicado la portavoz municipal, Mercedes Celeste, las actuaciones responden a la necesidad de intervenir en ambos enclaves ante "circunstancias sobrevenidas e imprevisibles" en el momento en que se licitó el contrato original.

En el caso del lienzo medieval de la muralla, el área de Infraestructuras ya había ejecutado diversas actuaciones preventivas, entre ellas la instalación de lonas y la realización de estudios técnicos para determinar los materiales más adecuados y compatibles con la estructura original.

El proyecto de restauración de este tramo cuenta ya con informe técnico favorable de la Comisión de Centro Histórico y de Patrimonio del Consell de Mallorca, por lo que la previsión municipal es que los trabajos puedan comenzar en las próximas semanas.

Por su parte, el Arc de la Drassana queda también incorporado desde ahora al contrato de mantenimiento y restauración. La intervención comenzará con un análisis detallado de los bloques que conforman el arco, con el objetivo de evaluar su estado de conservación y definir tanto el proceso de restauración más adecuado como los materiales que deberán emplearse.

El Ayuntamiento enmarca estas actuaciones en su estrategia de conservación, mantenimiento y puesta en valor del patrimonio público de la ciudad, con la intención de garantizar su preservación a largo plazo, reforzar la seguridad de los elementos históricos y asegurar su integración activa en el entorno urbano y cultural de Palma.

Los CEIP Casa Blanca y Tramuntana se incorporan al contrato de mantenimiento

En la misma sesión, la Junta de Govern también aprobó la modificación del contrato de mantenimiento de centros escolares para incorporar dos nuevos colegios públicos, el CEIP Casa Blanca y el CEIP Tramuntana, por un importe de 16.000 euros, IVA incluido.

Con esta ampliación, ya son 52 los centros de educación infantil y primaria incluidos en el contrato de mantenimiento, una medida con la que Cort busca reforzar la conservación y mejora de las instalaciones educativas del municipio y garantizar su adecuado estado para la comunidad escolar.