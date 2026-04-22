Palma iniciará la construcción del nuevo Casal de Barri de es Pil·larí en el primer trimestre de 2027

La Junta de Govern del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles el proyecto básico para la construcción del casal de barri de Es Pil·larí, un equipamiento público largamente reivindicado por los vecinos y con el que Cort pretende "paliar su déficit de infraestructuras" en el barrio. Cort prevé una inversión de 2,6 millones de euros, IVA incluido, y el inicio de las obras en el primer trimestre de 2027.

Según ha explicado la portavoz municipal, Mercedes Celeste, el futuro edificio contará con 512 metros cuadrados construidos, distribuidos íntegramente en planta baja, y se levantará sobre un solar municipal de unos 2.300 metros cuadrados. Esta parcela permitirá además habilitar amplias zonas exteriores para aparcamiento y para la celebración de actividades al aire libre.

El nuevo casal se ubicará en la calle Son Fangos, 245, esquina con el Camí de Muntanya, y ha sido diseñado para integrarse de forma respetuosa en su entorno. El Ayuntamiento subraya que el inmueble buscará "establecer un diálogo arquitectónico" con la cercana iglesia de Sant Francesc d’Assís.

Uno de los rasgos más singulares del proyecto es que la fachada principal se ejecutará con piedra de marés sobre un sistema de aislamiento térmico exterior, una solución que combina tradición constructiva local y eficiencia energética. Además, la cubierta incorporará placas solares para reforzar la sostenibilidad del edificio.

El diseño también prevé tres patios interiores, uno de los cuales integrará una maquinaria original utilizada históricamente en la extracción de marés. Con ello, el proyecto quiere mantener un vínculo simbólico con el pasado agrícola del barrio y su evolución futura.

Desde el punto de vista funcional, el casal ha sido concebido para ofrecer la máxima versatilidad. El equipamiento se articulará en torno a dos salas polivalentes de gran formato, dotadas de tabiquería móvil para permitir su subdivisión y facilitar así la celebración simultánea de talleres, reuniones vecinales y otras actividades.

El edificio se completará con un despacho para gestión administrativa y atención ciudadana, baños adaptados para garantizar la accesibilidad universal, dos almacenes de apoyo logístico para las entidades locales y una sala de máquinas destinada a los sistemas de eficiencia energética y gestión de aguas.

Una reivindicación que empezó "en el siglo XX"

El presidente de la asociación de vecinos de es Pil·larí, Pedro Medina, ha celebrado el paso dado el Consistorio para materializar "una reivindicación del siglo XX" en el barrio. "Me uní a la asociación en 1992 y ya entonces se hablaba de la necesidad de tener este equipamiento. Y ahora es más necesario que nunca porque hemos triplicado nuestra población. Si en 2010 en el pueblo éramos mil habitantes, ahora somos 2.700. Y se están construyendo un centenar de viviendas", señala Medina.

Asimismo, se ha mostrado satisfecho porque el proyecto que ahora se ha aprobado incorpora algunas mejoras en cuanto a la apariencia exterior del futuro inmueble.