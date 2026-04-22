La Fira del Caragol de Sant Jordi se celebrará del 15 al 17 de mayo

Sant Jordi acogerá entre el 15 y el 17 de mayo la XXIV edición de la Fira del Caragol, una cita gastronómica que desde hace más de dos décadas cita a miles de personas para degustar todo tipo de recetas con los caracoles como protagonistas. La Junta de Govern del Ayuntamiento de Palma ha acordado este miércoles declararla de interés público municipal.

La Fira del Caragol, convertida ya en una de las convocatorias tradicionales del calendario festivo de Palma, reunirá durante tres días a vecinos y visitantes en torno a un evento que el Consistorio destaca por su arraigo social, cultural y popular.

Este evento se viene celebrando de forma continuada desde 2001, con la única interrupción de 2020 y 2021 a causa de la pandemia. Desde entonces, la Fira del Caragol se ha consolidado como "una cita tradicional de referencia", impulsada por asociaciones vecinales y entidades sociales del barrio.

"Valor cultural y social"

El Ayuntamiento de Palma subraya además que el evento contribuye a poner en valor los productos locales, con especial protagonismo de la gastronomía vinculada al caracol y de la producción de proximidad.

Con esta declaración, Cort reconoce oficialmente "su carácter tradicional y su valor cultural y social", reforzando el papel de una feria que cada año atrae a un numeroso público en Sant Jordi.