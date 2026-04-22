La feria de Abril de Palma tendrá un servicio especial de buses: horarios y recorrido
La EMT de Palma refuerza la línea 10, con parada en Son Fusteret, y amplía horarios durante los cuatro días de celebración para facilitar el acceso del público
La Feria de Abril de Palma contará este año con un refuerzo especial del transporte público para facilitar la llegada y salida de visitantes al recinto de Son Fusteret. La Empresa Municipal de Transportes (EMT) además de ampliar los horarios de la línea 10, también incrementará el número de buses en circulación durante los días del evento, es decir, del 23 al 26 de abril.
La línea 10, que conecta Son Castelló con Sindicat y tiene parada directa en el recinto ferial, extenderá su servicio hasta la madrugada en las jornadas de mayor afluencia. En concreto, el jueves funcionará de 18:45 a 00:20 horas; el viernes y el sábado de 18:45 a 02:20 horas; y el domingo de 14:45 a 22:20 horas. En total, se añadirán tres viajes adicionales por hora a las frecuencias habituales de la línea.
Asimismo, los usuarios que se desplacen a la Feria de Abril dispondrán también del servicio de bus nocturno N3 (Germans Escales - Sa Indioteria) durante el viernes y el sábado en su horario habitual. Para consultar los horarios detallados, el Ajuntament recomienda revisar los avisos disponibles en la web y la aplicación de la EMT.
Recorrido
- Sindicat - Àrea d'intercanvi Sindicat
- pl. d'Espanya - Estació Intermodal
- Arxiduc Lluís Salvador - Obelisc
- Eusebi Estada - Pont des Tren
- Eusebi Estada - Coliseu
- Parc de Son Costa
- Son Oliva
- Son Fusteret
Horarios
Aumentan las frecuencias de la línea 10 en los siguientes horarios:
- Jueves. 18:45 a 00:20 horas
- Viernes. 18:45 a 02:20 horas
- Sábado. 18:45 a 02:20 horas
- Domingo. 14:45 a 22:20 horas
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