Cort restaurará el Arc de la Drassana, una joya de la Palma musulmana que sufre un grave deterioro

El Ayuntamiento de Palma activará este miércoles la restauración del Arc de la Drassana de s’Hort del Rei, uno de los vestigios más antiguos de la ciudad y una de las escasas huellas de la Palma musulmana que han llegado hasta la actualidad. La Junta de Govern aprobará la contratación de la empresa Refoart para intervenir en este patrimonio y frenar el acusado proceso de degradación en el que se encuentra, hasta el punto de que se han desprendido varias partes del arco.

Cort incluirá este ámbito en el contrato que ya tiene en vigor con Refoart para rehabilitar la antigua muralla de Palma y la cara exterior del Baluard del Príncep, una intervención que lleva a cabo por fases y que arrancó en 2021. Esta empresa está especializada en restauración monumental y también se encarga de la limpieza, restauración, mantenimiento y conservación de edificios municipales catalogados BIC.

Detalle de la degradación que sufre este patrimonio. / R. Sanz

Hace un año Arca dio la voz de alarma sobre la degradación de esta joya histórica y arquitectónica, y advirtió al Ayuntamiento y al Consell de Mallorca de la "penosa situación" de este elemento y alertó de su degradación "visible y acelerada". La entidad conservacionista puso el foco en la pérdida de consistencia de los muros, la erosión de la piedra arenisca y la presencia de vegetación en el entorno inmediato, problemas que persisten y que han obligado al Consistorio a dar vuelo a su recuperación.

Un acceso directo desde el mar

En sus orígenes, en época islámica, el Arc de la Drassana servía de acceso directo desde el mar al Palau de l'Almudaina y a la drassana musulmana, lo que convertía este rincón de Ciutat en una especie de embarcadero privado para sus gobernantes. El arco, levantado en torno al siglo X, cruza el estanque en el que durante años vivieron los míticos cisnes de s'Hort del Rei. El Ayuntamiento retiró las aves hace tiempo y en la actualidad apenas hay un gran charco de agua.

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Durante siglos, el arco permaneció oculto, cegado por construcciones posteriores, hasta que fue redescubierto y restaurado en 1961. Desde entonces ha permanecido integrado en el paisaje monumental de s’Hort del Rei, junto al Palacio de la Almudaina y las murallas, en uno de los enclaves más transitados y fotografiados de la ciudad.