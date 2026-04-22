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Cort define el dispositivo de seguridad de este verano en la Platja de Palma

Jaime Martínez se reunió ayer con la plataforma empresarial de la zona para coordinar el sistema previsto para la campaña de los próximos meses

Encuentro celebrado ayer sobre la campaña de seguridad en la zona.

Encuentro celebrado ayer sobre la campaña de seguridad en la zona. / Ajuntament

Redacción Palma

Palma

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, se reunió ayer con la Plataforma Empresarial de la Platja de Palma para coordinar el dispositivo especial de seguridad previsto para la campaña de verano en la zona.

Al encuentro, celebrado en Cort, asistieron también el delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez Badal; el secretario general de la Delegación, Rubén Castro; el comisario de la Policía Nacional, Juan Márquez Medina; y el inspector jefe Francisco J. Santos, responsable de la comisaría de Platja de Palma. Por parte del Ajuntament estuvieron presentes el quinto teniente de alcalde y regidor de Funció Pública, Seguretat Ciutadana, Civisme, Medi Natural, Entorns Saludables i Mercats, Llorenç Bauzá de Keizer; el intendente de la Policía Local de Palma, Guillem Mascaró; el coordinador general de Seguretat Ciutadana, Jaume Pla; y el coordinador general de Funció Pública, Albert Abad; mientras que en representación de la Plataforma Empresarial de la Platja de Palma asistieron Pedro Marín, Onofre Pascual, Miguel Pérez-Marsá y Miquel Planas.

Durante la reunión se abordaron las líneas principales del plan de seguridad para la temporada de verano en la Platja de Palma, junto con la definición de los ámbitos de actuación prioritarios y el funcionamiento del dispositivo, centrado en el refuerzo de efectivos y la coordinación entre administraciones.

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En este sentido, se analizaron las actuaciones previstas dentro de la campaña especial que desarrollan conjuntamente la Policía Local de Palma y la Policía Nacional, con especial atención a los operativos destinados a erradicar la venta ambulante ilegal y al refuerzo de la seguridad en las zonas comerciales, con el objetivo de garantizar la seguridad, el civismo y la convivencia en la zona.

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