CCOO denuncia un colapso en las oficinas de atención de Palma y Cort asegura que trabajan "con normalidad"

CCOO ha denunciado el colapso de la Oficina de Atención a la Ciudadanía Social de Palma y de otras dependencias municipales por la falta de refuerzos . El Ayuntamiento de Palma, por su parte, ha negado que exista una sobrecarga de trabajo y ha defendido que las OAC funcionan "con toda normalidad" pese a "toda esta masa de gente" que ha acudido en los últimos días por el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes.

El sindicato ha atribuido la situación al "abandono político" de la plantilla y ha reclamado refuerzos urgentes, además de respeto a los criterios técnicos del servicio. Según CCOO, los propios trabajadores han tenido que implantar medidas organizativas para hacer frente al aumento de la demanda, como el reparto de turnos y la reorganización de las colas de personas que acudían a estos centros para solicitar el informe de vulnerabilidad.

Sin embargo, la organización sindical ha asegurado que esas iniciativas adoptadas por el personal han sido "desautorizadas" por responsables políticos del consistorio, lo que, a su juicio, ha agravado todavía más la situación en las oficinas municipales.

CCOO también ha alertado del riesgo psicosocial derivado de la sobrecarga laboral y de la falta de personal, al tiempo que ha reivindicado la capacidad de la plantilla para organizar el servicio de forma eficaz. El sindicato ha advertido, además, de que vigilará la evolución de la situación y no descarta emprender acciones legales si no se garantizan medidas organizativas y recursos suficientes para asegurar el funcionamiento del servicio y la atención a los usuarios.

Frente a esta denuncia, la portavoz municipal, Mercedes Celeste, ha rechazado que exista saturación en las oficinas de atención ciudadana. "No hay sobrecarga de trabajo" en las OAC, ha afirmado tras la Junta de Govern, al sostener que los empleados están sacando adelante su cupo diario y que el Ayuntamiento funciona "con toda normalidad".

Celeste ha explicado que cada oficina atiende un número determinado de gestiones al día y que, cuando se considera que ya no se pueden asumir más, se deja de repartir turno. Como ejemplo, ha señalado que este mismo miércoles en la OAC de Cort se ha dejado de dar números a las 11.15 horas. Aun así, ha precisado que se sigue atendiendo a quienes tienen cita previa o acuden con trámites urgentes, como empadronamientos de recién nacidos o certificados urgentes.

No está previsto reforzar las OAC's

La portavoz municipal también ha confirmado que no está previsto reforzar los Servicios Sociales pese al incremento de solicitudes de certificados de vulnerabilidad ligadas al proceso de regularización. En este contexto, ha cargado contra el Gobierno central, al que ha acusado de haber generado un "caos" en los municipios con una gestión improvisada del proceso.

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Según Celeste, el Consistorio está tratando de "paliar este desaguisado", proteger a sus trabajadores y atender tanto a los usuarios habituales como a las personas que han acudido estos días a las oficinas municipales. Entretanto, CCOO mantiene que la presión asistencial y la falta de refuerzos han llevado a las OAC a una situación límite y exige una respuesta inmediata del Ayuntamiento.