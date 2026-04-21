Palma renovará el alumbrado del entorno del 'Foner' y autoriza la reapertura de una cafetería en el Casal Solleric
La Comisión de Centro Histórico da luz verde a la mejora de la iluminación en las proximidades de la escultura y del paseo entre s’Hort del Rei y Dalt Murada
También permite habilitar un bar en el centro de exposiciones del Passeig del Born
El Ayuntamiento de Palma mejorará la iluminación del entorno de la escultura del 'Foner' y del paseo entre s’Hort del Rei y Dalt Murada después de que la Comisión de Centro Histórico aprobara este martes el proyecto de recuperación y renovación del alumbrado público en este ámbito del centro histórico.
La intervención tiene como objetivo optimizar la iluminación de la zona con soluciones adaptadas a las características de cada espacio, al tiempo que se refuerza su valor patrimonial. Según recoge el proyecto, se combinarán distintas tipologías lumínicas para “realzar” los elementos singulares del entorno y mejorar tanto la seguridad como la accesibilidad peatonal.
En el entorno de la escultura del 'Foner', la actuación prevé una iluminación focalizada sobre la pieza y el arbolado circundante, mediante proyectores orientados específicamente a estos elementos. El objetivo es “realzar sus elementos y su valor patrimonial”. Además, se instalará una iluminación general en la plaza situada frente a la escultura, con luminarias de aproximadamente cuatro metros de altura para garantizar “un nivel lumínico homogéneo y adecuado para el tránsito peatonal”.
Por su parte, en el paseo entre s’Hort del Rei y Dalt Murada se implantará una iluminación más tenue e integrada en el entorno histórico, con luminarias empotradas en el muro existente. Esta solución permitirá crear “un recorrido visual continuo”, facilitando la orientación de los peatones sin alterar el carácter patrimonial del espacio.
Con esta actuación, Cort subraya que "refuerza su compromiso con la puesta en valor del patrimonio histórico de la ciudad", al mismo tiempo que mejora la seguridad y la accesibilidad de los recorridos peatonales.
Bar-cafetería en el Solleric
La Comisión de Centro Histórico también ha dado luz verde al proyecto para habilitar una bar-cafetería en el Casal Solleric. La intervención se limitará al interior del inmueble y se ejecutará de forma respetuosa con el edificio, manteniendo la distribución actual.
El propósito de esta actuación es adaptar el espacio a su nuevo uso sin alterar ni la estructura ni la fachada, de modo que el futuro establecimiento quede integrado como servicio complementario a la actividad cultural del conjunto.
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