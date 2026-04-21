Jaime Martínez felicita en Palma a Francisco Escalero por su 102 cumpleaños
El homenajeado, nacido en Zamora, conserva numerosas obras en miniatura elaboradas por él mismo, entre ellas sillas, pianos y barcos
El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha visitado este martes a Francisco Escalero para felicitarle con motivo de su 102 cumpleaños, que celebrará el próximo 15 de mayo. Nacido en 1924 en Zamora, Escalero llegó a Palma con 18 años para realizar el servicio militar y, tras aquella etapa, desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en la isla. Más tarde residió unos años en Madrid, donde se casó con una mallorquina, antes de regresar definitivamente a Palma.
Durante el encuentro, el alcalde pudo conocer de cerca una de las facetas más singulares del homenajeado: su intensa dedicación a la creación artística. En su domicilio conserva numerosas obras en miniatura elaboradas por él mismo, entre ellas sillas, pianos y barcos, que dan muestra de una afición que ha mantenido viva durante décadas.
Además de estas piezas, Escalero también realiza otros trabajos artesanales, como la fabricación de relojes, así como manteles y chalecos confeccionados a partir de corbatas. El propio homenajeado atribuye parte de su longevidad a esta actividad, que le ha permitido "mantenerse activo y creativo a lo largo de los años".
Regalo de un libro
En el transcurso de la visita, en la que también estuvo presente la segunda teniente de alcalde, Lourdes Roca, Escalero entregó al alcalde un ejemplar de su libro ‘Paco, una vida convertida en arte’.
Martínez aprovechó el encuentro para trasladarle personalmente el reconocimiento del Ayuntamiento de Palma y felicitarle por una trayectoria vital marcada por la creatividad, la constancia y el arraigo a la ciudad.
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