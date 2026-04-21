Expertos estudiarán el estado del puente de la Bonanova para valorar si reabre al tráfico de vehículos pesados o se repara

Técnicos especialistas en puentes de la Península se desplazarán próximamente a Palma para estudiar el estado de la pasarela de la calle Saridakis, en el barrio de la Bonanova. El paso por esta infraestructura está prohibido a vehículos pesados (más de 3.500 kilos) desde principios de marzo y reforzado con unas mallas. Hay que recordar que en octubre de 2024 sufrió una serie de desprendimientos.

Después de este análisis se abrirán dos posibles escenarios. En caso de que los técnicos consideren que la estructura esté en buenas condiciones, se planteará su reapertura al tráfico de todos los vehículos. Si, por contra, presenta daños, se abordará su reparación e incluso su sustitución. En tal caso, el encargado de afrontar esta intervención será el Consell de Mallorca.

Esta problemática ha afectado al día a día de los vecinos de la Bonanova que utilizaban las líneas 46 y 47 de la EMT, desviadas desde hace un mes y medio porque los buses tampoco pueden transitar por esta infraestructura. Por este motivo el Ayuntamiento de Palma ha establecido un servicio de bus lanzadera que, lamentan los residentes, les obliga a hacer hasta cuatro trasbordos para ir a Palma que alargan los trayectos más de una hora.

Rediseño del recorrido de las líneas 46 y 47

"El servicio es un desastre. Hay muy pocas frecuencias y la gente llega tarde al trabajo y al colegio. Los más perjudicados son los residentes de la residencia de la Bonanova. Son personas mayores y desisten de coger el bus. Al final el que puede se coge un taxi", señala uno de estos residentes.

La lanzadera conecta Portopí con la calle Francesc Vidal i Sureda, cambia de sentido en el Queen’s College y vuelve haciendo el mismo recorrido. Los vecinos subrayan que el servicio de lanzadera no sería necesario si la EMT resideñara el recorrido de las líneas 46 y 47 de un modo que también permitiría eludir el puente de la calle Saridakis.