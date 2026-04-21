Codou Seye Diop, Nayla Marín y Martha Quiroga ganan los premios Foto Jove 2026

En el certamen, que hoy entrega sus galardones en el Centre de Cultura de La Misericòrdia, han participado 1.200 jóvenes de 30 centros educativos, así como 45 profesores

La exposición con las mejores fotografías que han reinterpretado cien obras maestras de la historia del arte se podrá visitar hasta el próximo 23 de mayo

Miguel Vicens

Palma

La trigésimo primera edición de Foto Jove, el concurso fotográfico del servicio de Educación del Ayuntamiento de Palma que organiza la periodista Pilar Negredo, celebra hoy su entrega de premios en el Centre de Cultura de la Miseriòrdia, en la tercera planta, donde también se inagurará la exposición con las mejores obras que han concurrido al certamen, que de permanecerá abierta al público hasta el 23 de mayo.

Este año Foto Jove ha contado con la participación de 1.200 jóvenes de 8 a 18 años y 45 profesores de 30 centros educativos. Los jóvenes, a lo largo del curso escolar, han tenido tiempo para reinterpretar cien obras maestras de la historia del arte, desde Leonardo da Vinci hasta obras de Picasso, Miró, Tamara de Lempicka o Frida Kahlo.

La actividad entregará 45 premios distribuidos en tres categorías por edades. En la categoría de 8 a 12 años, el primer premio ha recaido en Codou Seye Diop, de Mater Misericordiae. En la categoría de 13 a 15 años, el primer premio ha sido para Nayla Marín Pérez, del colegio Santa Magdalena Sofía. Y finalmente, en la categoría de 16 a 20 años, Martha Quiroga Luque, del IES Madina Mayurqa, ha ganado el primer premio con la reinterpretación de Lita Cabellut 'Vida desgarrando arte”.

Asistirán al acto autoridades del Ayuntamiento de Palma, como entidad organizadora, del Consell de Mallorca, que acoge la exposición y el acto de entrega de premios, así como representantes de empresas colaboradoras, que entregan los premios de la trigésimo primera edición: Foto Ruano, CEF, El Corte Inglés, Escuela EDIB, Cines de Palma y Llibreria Baobab y Quart Creixent.

La creatividad ha sido la gran protagonista, con una combinación entre fotografía e inteligencia artificial, priorizando siempre la expresión artística. Foto Jove invita a todo el público amante de la fotografía y la juventud, especialmente a jóvenes y a sus familias, a visitar esta muestra, que contará con visitas guiadas, juegos y actividades para adentrarse en el mundo del arte y la expresión fotográfica.

Premios de 8 a 12 años

1r PREMI El CORTE INGLÉS

Codou Seye Diop

Centre: Mater Misericordiae / Edat: 12 anys

2n PREMI FOTO RUANO

Tristan Rubio Merghoub

Centre: Lycée Français / Edat: 11 anys

3r PREMI EL CORTE INGLÉS

Cloe Hernández Segarra

Centre: Lycée Français / Edat: 11 anys

4t PREMI EL CORTE INGLÉS

Gala Martín De Gracia

Centre: Lycée Français / Edat: 10 anys

5è PREMI FOTO RUANO

Alexandre Raxamat

Centre: Lycée Français / Edat: 9 anys

6è PREMI CINES OCIMAX

Emma Kaye

Centre: Lycée Français / Edat: 9 anys

7è PREMI FOTO RUANO

Ryan Alexander Pulgarín Rodríguez

Centre: Mater Misericordiae

8è PREMI FOTO RUANO

Alumnes del CEE Son Ferriol

Centre: CEE Son Ferriol

FINALISTA 1 CINES DE PALMA

Marc De Andrés Hopkins

Centre: Lycée Français / Edat: 9 anys

FINALISTA 2 LLIBRERIA BAOBAB

Louis Camuzard Muret

Centre: Lycée Français / Edat: 11 anys

FINALISTA 3 LLIBRERIA QUART CREIXENT

Sofia Sibiril

Centre: Lycée Français / Edat: 11 anys

PREMI GRUPAL FOTO RUANO

Centre: Lycée Français

Edat: 11 anys / Obra: “Afusellaments del 3 de maig, de Francisco de Goya” (1814) i “L'abraçada de Juan Genovés” (1976).

Premios de 13 a 15 años

1r PREMI EL CORTE INGLÉS

Nayla Marín Pérez.

Centre: Col·legi Sta Magdalena Sofía / Edat: 15 anys

2n PREMI CEF. Escuela de Artes Audiovisuales

Ruojia Li

Centre: IES Nou Llevant / Edat: 15 anys

3r PREMI FOTO RUANO

Alumnes de Sta Mónica / Grup 2n ESO A

Centre: Col·legi Sta Mónica / Edat: 13 anys

4t PREMI CEF. Escuela de Artes Audiovisuales

Nadim Fares Janer

Centre: Escola Mata de Jonc / Edat: 14 anys

5è PREMI EL CORTE INGLÉS

Laura De Vílchez Napoly

Centre: Lycée Français / Edat: 13 anys

6è PREMI FOTO RUANO

Marco Faurie Ollé

Centre: Lycée Français / Edat: 13 anys

7è PREMI FOTO RUANO

Lola Alarcón Barciela

Centre: Col·legi Sta Mónica / Edat: 13 anys

8è PREMI LLIBRERIA BAOBAB

Cloe Chao Grauches

Centre: CIDE / Edat: 13 anys

9è PREMI CINES OCIMAX

Paula Amengual de Toro

Centre: Col·legi Sta Mónica / Edat: 15 anys

10è PREMI CINES OCIMAX

Guillem Pérez Nadal

Centre: Col·legi Sta Mónica / Edat: 13 anys

FINALISTA 1 FOTO RUANO

Martín Torres de la Torre

Centre: IES Son Pacs / Edat: 14 anys

FINALISTA 2 FOTO RUANO

Livia Galindo Oscárez

Centre: C. Ntra Sra de la Consolación del Vivero / Edat: 15 anys

FINALISTA 3 FOTO RUANO

Ariadna Juaneda Dominguez,

Centre: IES Binissalem / Edat: 15 anys

FINALISTA 4 FOTO RUANO

Kayla Simba Rimacuna

Centre: Col·legi La Immaculada / Edat: 15 anys

FINALISTA 5 FOTO RUANO

Theo Petit Arjula

Centre: Col·legi Ntra Sra Consolación del Vivero / Edat: 13 anys

FINALISTA 6 FOTO RUANO

Inmaculada Cano Galindo

Centre: Col·legi Sagrat Cor / Edat: 14 anys

FINALISTA 7 FOTO RUANO

Helena Huertas Martin

Centre: IES Nou Llevant / Edat: 15 anys

FINALISTA 8 FOTO RUANO.

Marwa Talbi Filane

Centre: IES Antoni Maura / Edat: 13 anys

FINALISTA 9 FOTO RUANO

Paula Hidalgo Pons

Centre: Col·legi Sta Mónica / Edat: 13 anys

PREMI GRUPAL CEF

Alumnes del IES Binissalem

Edat: 14 anys/ Obra: 'L'abraçada', de Juan Genovés.

Premios de 16 a 18 años

1r PREMI CEF

Martha Quiroga Luque

Centre: IES Madina Mayurqa / Edat: 17 anys

2n PREMI EDIB

Elisa Capacete Núñez

Centre: IES Son Cladera / Edat: 17 anys

3r PREMI FOTO RUANO

Hugo Cantero Fernández

Centre: IES Josep M. Llompart / Edat: 16 anys

4t PREMI CEF

Emma Dayana Freire Bravo

Centre: IES Son Cladera / Edat: 16 anys

5è PREMI CEF

David Márquez Galmés

Centre: IES Son Cladera / Edat: 17 anys

6è PREMI EL CORTE INGLÉS

Marcela Barreda Martínez

Centre: CIDE / Edat: 17 anys

 

7è PREMI EL CORTE INGLÉS

Ariadna Batle Pestana

Centre: IES Santanyí / Edat: 13 anys

8è PREMI CINES DE PALMA

Kai Ranieri Gallego

Centre: IES Josep M. Llompart / Edat: 16 anys

FINALISTA 1 FOTO RUANO

Aina Irago Montaña

Centre: IES Joan M. Thomàs / Edat: 16 anys

FINALISTA 2 FOTO RUANO

Sofía Cardona García

Centre: CIDE / Edat: 16 anys

FINALISTA 3 FOTO RUANO

Yaiza Millán Manresa

Centre: IES Son Cladera / Edat: 17 anys

PREMI GRUPAL EDIB

Alumnes del IES Emili Darder

Noticias relacionadas

Edat: 16 anys / Obra: 'Golconde'. René Magritte

  1. El mejor lugar de Mallorca para ver el eclipse total de Sol de agosto: esta es la zona donde mejor se disfrutará
  2. La presión turística invade los últimos rincones vírgenes de Mallorca: grupos guiados recorren el litoral hasta la playa de es Carbó
  3. Cada vez más residentes alemanes cambian Mallorca por la Península: la vivienda, el calor y la saturación los empujan a abandonar la isla
  4. Un anciano de 93 años recibe una paliza durante un atraco en Campos
  5. La estación intermodal de Palma ha sido escenario de un gran simulacro de emergencias este domingo
  6. Marzo se cierra con un aumento en el despido de fijos discontinuos de Mallorca
  7. Un joven del primer edificio intergeneracional de Palma devuelve la ilusión a su vecino de 83 años con un concierto sorpresa para que vuelva a tocar la guitarra
  8. Palma, ciudad sin bancos: «Para sentarse hay que pagar»

Expertos estudiarán el estado del puente de la Bonanova para valorar si reabre al tráfico de vehículos pesados o se repara

Expertos estudiarán el estado del puente de la Bonanova para valorar si reabre al tráfico de vehículos pesados o se repara

Codou Seye Diop, Nayla Marín y Martha Quiroga ganan los premios Foto Jove 2026

Todo lo que debes saber sobre la Fira del Llonguet 2026: horarios, recetas y precios

Todo lo que debes saber sobre la Fira del Llonguet 2026: horarios, recetas y precios

El alcalde de Tánger recibe en audiencia a una delegación del Ayuntamiento de Palma

Cort condena los insultos xenófobos sufridos por alumnos del IES Ses Estacions durante un trayecto en bus entre Valldemossa y Palma

Cort condena los insultos xenófobos sufridos por alumnos del IES Ses Estacions durante un trayecto en bus entre Valldemossa y Palma

Un joven del primer edificio intergeneracional de Palma devuelve la ilusión a su vecino de 83 años con un concierto sorpresa para que vuelva a tocar la guitarra

Més per Palma lleva al PP al Consejo de Transparencia por "esconder" información sobre proyectos urbanísticos

Més per Palma lleva al PP al Consejo de Transparencia por "esconder" información sobre proyectos urbanísticos

Aumentan los negocios de taquillas para turistas en el centro de Palma

Aumentan los negocios de taquillas para turistas en el centro de Palma
