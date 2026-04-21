Codou Seye Diop, Nayla Marín y Martha Quiroga ganan los premios Foto Jove 2026
En el certamen, que hoy entrega sus galardones en el Centre de Cultura de La Misericòrdia, han participado 1.200 jóvenes de 30 centros educativos, así como 45 profesores
La exposición con las mejores fotografías que han reinterpretado cien obras maestras de la historia del arte se podrá visitar hasta el próximo 23 de mayo
La trigésimo primera edición de Foto Jove, el concurso fotográfico del servicio de Educación del Ayuntamiento de Palma que organiza la periodista Pilar Negredo, celebra hoy su entrega de premios en el Centre de Cultura de la Miseriòrdia, en la tercera planta, donde también se inagurará la exposición con las mejores obras que han concurrido al certamen, que de permanecerá abierta al público hasta el 23 de mayo.
Este año Foto Jove ha contado con la participación de 1.200 jóvenes de 8 a 18 años y 45 profesores de 30 centros educativos. Los jóvenes, a lo largo del curso escolar, han tenido tiempo para reinterpretar cien obras maestras de la historia del arte, desde Leonardo da Vinci hasta obras de Picasso, Miró, Tamara de Lempicka o Frida Kahlo.
La actividad entregará 45 premios distribuidos en tres categorías por edades. En la categoría de 8 a 12 años, el primer premio ha recaido en Codou Seye Diop, de Mater Misericordiae. En la categoría de 13 a 15 años, el primer premio ha sido para Nayla Marín Pérez, del colegio Santa Magdalena Sofía. Y finalmente, en la categoría de 16 a 20 años, Martha Quiroga Luque, del IES Madina Mayurqa, ha ganado el primer premio con la reinterpretación de Lita Cabellut 'Vida desgarrando arte”.
Asistirán al acto autoridades del Ayuntamiento de Palma, como entidad organizadora, del Consell de Mallorca, que acoge la exposición y el acto de entrega de premios, así como representantes de empresas colaboradoras, que entregan los premios de la trigésimo primera edición: Foto Ruano, CEF, El Corte Inglés, Escuela EDIB, Cines de Palma y Llibreria Baobab y Quart Creixent.
La creatividad ha sido la gran protagonista, con una combinación entre fotografía e inteligencia artificial, priorizando siempre la expresión artística. Foto Jove invita a todo el público amante de la fotografía y la juventud, especialmente a jóvenes y a sus familias, a visitar esta muestra, que contará con visitas guiadas, juegos y actividades para adentrarse en el mundo del arte y la expresión fotográfica.
Premios de 8 a 12 años
1r PREMI El CORTE INGLÉS
Codou Seye Diop
Centre: Mater Misericordiae / Edat: 12 anys
2n PREMI FOTO RUANO
Tristan Rubio Merghoub
Centre: Lycée Français / Edat: 11 anys
3r PREMI EL CORTE INGLÉS
Cloe Hernández Segarra
Centre: Lycée Français / Edat: 11 anys
4t PREMI EL CORTE INGLÉS
Gala Martín De Gracia
Centre: Lycée Français / Edat: 10 anys
5è PREMI FOTO RUANO
Alexandre Raxamat
Centre: Lycée Français / Edat: 9 anys
6è PREMI CINES OCIMAX
Emma Kaye
Centre: Lycée Français / Edat: 9 anys
7è PREMI FOTO RUANO
Ryan Alexander Pulgarín Rodríguez
Centre: Mater Misericordiae
8è PREMI FOTO RUANO
Alumnes del CEE Son Ferriol
Centre: CEE Son Ferriol
FINALISTA 1 CINES DE PALMA
Marc De Andrés Hopkins
Centre: Lycée Français / Edat: 9 anys
FINALISTA 2 LLIBRERIA BAOBAB
Louis Camuzard Muret
Centre: Lycée Français / Edat: 11 anys
FINALISTA 3 LLIBRERIA QUART CREIXENT
Sofia Sibiril
Centre: Lycée Français / Edat: 11 anys
PREMI GRUPAL FOTO RUANO
Centre: Lycée Français
Edat: 11 anys / Obra: “Afusellaments del 3 de maig, de Francisco de Goya” (1814) i “L'abraçada de Juan Genovés” (1976).
Premios de 13 a 15 años
1r PREMI EL CORTE INGLÉS
Nayla Marín Pérez.
Centre: Col·legi Sta Magdalena Sofía / Edat: 15 anys
2n PREMI CEF. Escuela de Artes Audiovisuales
Ruojia Li
Centre: IES Nou Llevant / Edat: 15 anys
3r PREMI FOTO RUANO
Alumnes de Sta Mónica / Grup 2n ESO A
Centre: Col·legi Sta Mónica / Edat: 13 anys
4t PREMI CEF. Escuela de Artes Audiovisuales
Nadim Fares Janer
Centre: Escola Mata de Jonc / Edat: 14 anys
5è PREMI EL CORTE INGLÉS
Laura De Vílchez Napoly
Centre: Lycée Français / Edat: 13 anys
6è PREMI FOTO RUANO
Marco Faurie Ollé
Centre: Lycée Français / Edat: 13 anys
7è PREMI FOTO RUANO
Lola Alarcón Barciela
Centre: Col·legi Sta Mónica / Edat: 13 anys
8è PREMI LLIBRERIA BAOBAB
Cloe Chao Grauches
Centre: CIDE / Edat: 13 anys
9è PREMI CINES OCIMAX
Paula Amengual de Toro
Centre: Col·legi Sta Mónica / Edat: 15 anys
10è PREMI CINES OCIMAX
Guillem Pérez Nadal
Centre: Col·legi Sta Mónica / Edat: 13 anys
FINALISTA 1 FOTO RUANO
Martín Torres de la Torre
Centre: IES Son Pacs / Edat: 14 anys
FINALISTA 2 FOTO RUANO
Livia Galindo Oscárez
Centre: C. Ntra Sra de la Consolación del Vivero / Edat: 15 anys
FINALISTA 3 FOTO RUANO
Ariadna Juaneda Dominguez,
Centre: IES Binissalem / Edat: 15 anys
FINALISTA 4 FOTO RUANO
Kayla Simba Rimacuna
Centre: Col·legi La Immaculada / Edat: 15 anys
FINALISTA 5 FOTO RUANO
Theo Petit Arjula
Centre: Col·legi Ntra Sra Consolación del Vivero / Edat: 13 anys
FINALISTA 6 FOTO RUANO
Inmaculada Cano Galindo
Centre: Col·legi Sagrat Cor / Edat: 14 anys
FINALISTA 7 FOTO RUANO
Helena Huertas Martin
Centre: IES Nou Llevant / Edat: 15 anys
FINALISTA 8 FOTO RUANO.
Marwa Talbi Filane
Centre: IES Antoni Maura / Edat: 13 anys
FINALISTA 9 FOTO RUANO
Paula Hidalgo Pons
Centre: Col·legi Sta Mónica / Edat: 13 anys
PREMI GRUPAL CEF
Alumnes del IES Binissalem
Edat: 14 anys/ Obra: 'L'abraçada', de Juan Genovés.
Premios de 16 a 18 años
1r PREMI CEF
Martha Quiroga Luque
Centre: IES Madina Mayurqa / Edat: 17 anys
2n PREMI EDIB
Elisa Capacete Núñez
Centre: IES Son Cladera / Edat: 17 anys
3r PREMI FOTO RUANO
Hugo Cantero Fernández
Centre: IES Josep M. Llompart / Edat: 16 anys
4t PREMI CEF
Emma Dayana Freire Bravo
Centre: IES Son Cladera / Edat: 16 anys
5è PREMI CEF
David Márquez Galmés
Centre: IES Son Cladera / Edat: 17 anys
6è PREMI EL CORTE INGLÉS
Marcela Barreda Martínez
Centre: CIDE / Edat: 17 anys
7è PREMI EL CORTE INGLÉS
Ariadna Batle Pestana
Centre: IES Santanyí / Edat: 13 anys
8è PREMI CINES DE PALMA
Kai Ranieri Gallego
Centre: IES Josep M. Llompart / Edat: 16 anys
FINALISTA 1 FOTO RUANO
Aina Irago Montaña
Centre: IES Joan M. Thomàs / Edat: 16 anys
FINALISTA 2 FOTO RUANO
Sofía Cardona García
Centre: CIDE / Edat: 16 anys
FINALISTA 3 FOTO RUANO
Yaiza Millán Manresa
Centre: IES Son Cladera / Edat: 17 anys
PREMI GRUPAL EDIB
Alumnes del IES Emili Darder
Edat: 16 anys / Obra: 'Golconde'. René Magritte
Suscríbete para seguir leyendo
