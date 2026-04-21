Alumnos de seis colegios de Palma respiran un aire que supera los niveles recomendados de contaminación

Decenas escuelas de España respiran niveles de contaminación que superan los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y seis de estos centros educativos se encuentran en Palma. Así lo ha demostrado un proyecto de ciencia ciudadana elaborado por un conjunto de alumnos de secundaria del Colegio Santa Magdalena Sofía, que consiste en la medición de la calidad del aire en varios centros educativos de la ciudad. Concretamente, el estudio, impulsado por la asociación Ecologistas en Acción, ha instalado captadores de dióxido de nitrógeno en entornos escolares que ponen de manifiesto altos niveles de polución por la densidad de tráfico.

El estudio ha evaluado los entornos escolares del CEIP Marian Aguiló, IES Emili Darder, IES Guillem Sagrera, CEIP Son Pizà, el CC Mata de Jonc y el propio colegio Santa Magdalena Sofía, cosechando resultados que demuestran el problema ambiental que existe en España desde hace varias décadas. En primer lugar, el estudio concluye que todas estas escuelas superan los 20 microgramos por metro cúbico (la recomendación de la OMS es de diez como máximo).

Además, el CEIP Marian Aguiló y el IES Emili Darder, al estar ubicados frente a calles de alta densidad de tráfico, alcanzan los 34 microgramos por metro cúbico.

Unos estudiantes realizan un proyecto científico para medir la calidad del aire /

Por otra parte, el acceso principal del Colegio Santa Magdalena Sofía, al estar junto a una avenida bastante transitada, registra picos de 36'36 microgramos por metro cúbico, mientras que la entrada posterior con menos tráfico reduce la contaminación en un 40% (22'56 microgramos por metro cúbico). Asimismo, el CC Mata de Jonc también supera los niveles seguros de contaminación, a pesar de contar con numerosas zonas verdes y un entorno más tranquilo que el resto de colegios.

El proyecto también ha analizado una evaluación del acceso escolar del CEIP Son Pisà. Los resultados establecen que el acceso es menos perjudicial para la salud, pues ha registrado el índice de contaminación más bajo de los 6 escuelas, con 19'45 microgramos por metro cúbico.

Medidas para reducir el tráfico

Gracias a este estudio, los estudiantes de Santa Magdalena Sofía se han sumado a las reivindicaciones ya elaboradas por las Asociaciones de Familias de Alumnos (AFA), con la intención de exigir medidas para reducir el tráfico en Palma. Algunas de estas son la reducción de la velocidad, la amplificación de aceras, la creacion de zonas de juego seguras, la creación de una red de carriles bici segura y el incremento de espacios públicos verdes, entre otras.

Con todas estas reivindicaciones, se pretende ampliar los puntos de medición en la ciudad de cara a la próxima edición de la campaña, que arrancará en octubre de 2026. Del mismo modo, el centro ha propuesto participar a todas aquellas instituciones interesadas, poniéndose en contacto a través del siguiente correo electrónico: martiserrabarres@gmail.com.