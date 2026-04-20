Més per Palma lleva al PP al Consejo de Transparencia por "esconder" información sobre proyectos urbanísticos

Més per Palma ha presentado una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado para denunciar el "bloqueo sistemático de información municipal" por parte del equipo de gobierno del PP. La formación asegura que, desde julio de 2023, ha registrado 46 solicitudes de acceso a documentación del Ayuntamiento de Palma que no han sido respondidas dentro de los plazos legales.

La portavoz de Més, Neus Truyol, sostiene que "esconder" información a la oposición supone "una vulneración flagrante de los derechos de la oposición" y evidencia una forma de gobernar marcada por la opacidad. "Estamos ante un gobierno que no solo incumple la ley, sino que lo hace de manera reiterada para evitar dar explicaciones. Y tenemos claro que si el PP oculta información es porque detrás hay unos intereses privados que no quiere que la ciudadanía conozca", ha denunciado.

La formación ecosoberanista pone el foco especialmente en la negativa del gobierno municipal a facilitar los expedientes de los Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) previstos en distintos sectores urbanizables de Palma. A juicio de Més, se trata de los desarrollos urbanísticos más relevantes y controvertidos del actual mandato.

En este sentido, Truyol ha asegurado que "nos niegan el acceso a la información de los proyectos urbanísticos más importantes y polémicos de esta legislatura" y ha añadido que "no es ninguna casualidad. Es porque estamos ante el mayor 'pelotazo' urbanístico de la historia de Palma".

Según los cálculos de esta formación, solo en suelo urbanizable -en un total de nueve sectores- estos proyectos podrían generar hasta 800 millones de euros de beneficios extraordinarios para promotores y propietarios. La formación considera que estas operaciones benefician a grandes intereses inmobiliarios en detrimento del interés general. "El PP está regalando cientos de millones de euros a los grandes intereses inmobiliarios mientras condena a los barrios a más saturación, menos servicios y menos calidad de vida", ha remarcado la portavoz.

Més advierte de que estos desarrollos afectarán de forma directa a barrios como Son Cladera, Son Roca, Son Rapinya, s’Indioteria, es Rafal, Son Güells o La Soledat, entre otros. En su opinión, el aumento de población previsto no irá acompañado de una mejora suficiente de equipamientos y servicios públicos.

"Vivirá más gente con menos servicios. Eso quiere decir que habrá escuelas más masificadas, centros de salud colapsados y más coches dando vueltas sin encontrar aparcamiento", ha afirmado Truyol. La portavoz ha añadido que "este es el modelo de ciudad del PP. Se basa en precarizar más la vida de la gente para enriquecer a unos pocos".

La formación también alerta de que estos planes supondrán menos zonas verdes, menos equipamientos y menos comercio de proximidad, además de empobrecer el tejido social de los barrios. A su juicio, las promociones previstas no servirán para dar respuesta a las necesidades reales de acceso a la vivienda de las familias de Palma. "Y todo esto para construir viviendas que las familias de Palma no podrán pagar. No estamos hablando de políticas de vivienda, sino de pura especulación inmobiliaria", ha señalado Truyol.

"Martínez se esconde en su despacho"

Para Més, la falta de información por parte del equipo de gobierno responde a una estrategia deliberada. "Jaime Martínez se esconde en su despacho en lugar de defender los derechos de la ciudadanía. Es inaceptable que siga ocultando la verdad y jugando con la paciencia de la gente", ha criticado la portavoz. En la misma línea, ha asegurado que "si cree que estos planes urbanísticos son buenos, que los explique. No lo hace porque sabe que son indefendibles. Es por eso que calla".

Truyol ha insistido en que "el silencio del PP es una confesión" y considera que esa actitud demuestra que el gobierno municipal actúa "al servicio de la especulación y contra el interés general".

Més ha anunciado que seguirá denunciando esta situación por todas las vías a su alcance y continuará reclamando transparencia para poder fiscalizar la acción del gobierno municipal. La formación se compromete además a seguir señalando cualquier operación urbanística que, a su juicio, ponga en riesgo el futuro de los barrios. "No permitiremos que Palma se convierta en un tablero del Monopoly donde unos pocos hacen negocio mientras la mayoría de la ciudadanía es expulsada. La ciudad es para vivir, no para especular", ha concluido Truyol.