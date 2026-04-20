Todo lo que debes saber sobre la Fira del Llonguet 2026: horarios, recetas y precios

La décima edición de la Fira del Llonguet se celebrará el próximo 26 de abril, en el barrio de Es Pil·larí. El evento, que ha llegado a reunir a más de 15.000 personas en pocas horas, ha sido presentado este lunes en el Ajuntament de Palma por el regidor Llorenç Bauzá, acompañado por representantes vecinales y del sector gastronómico.

Durante la presentación, Bauzá ha descrito este evento como una oportunidad para “reivindicar el producto local, el trabajo de los cocineros y artesanos y el espíritu de la fiesta ciudadana”, mientras que el presidente de la Asociación de Vecinos de Es Pil·lari, Pedro Medina, ha subrayado el objetivo de “situar Es Pil·lari dentro del panorama de grandes eventos en Palma y reforzar tanto el pequeño comercio como el consumo del llonguet”.

La jornada contará con unos 60 artesanos, además de animación infantil, música, sorteos y una variada oferta gastronómica repartida en 20 puntos de venta. Además, se habilitarán dos aparcamientos de unos 7.000 metros cuadrados y se reforzará la línea 31 de la EMT para facilitar el acceso a todo el mundo.

Con esta décima edición, la Fira del Llonguet no solo celebra su consolidación como evento gastronómico de referencia en Palma, sino que también rinde homenaje a su trayectoria, tras dos años de parón por la pandemia. Para ello, la organización “está preparando una exposición para homenajear estos 10 años, haciendo una pequeña referencia al año que no se pudo celebrar por la crisis sanitaria”, ha anunciado Rafel Vaquer, quien ha sido el encargado de diseñar el cartel de esta edición

¿Cuál será la programación?

La feria arrancará a las 10 horas con la apertura oficial y un desfile protagonizado por los Gigantes de Llucmajor junto a los Xeremiers de s’Arenal. Sin embargo, uno de los momentos centrales será el concurso al mejor llonguet de la fira de 2026, que se celebrará a las 10:30. Entre los participantes de este certamen, figuran Miquel Serra, Pep Magraner, Rafel Vaquer e Irene Martínez. Los resultados se darán a conocer a partir de las 11:30 horas.

A lo largo de la mañana, habrá showcooking gastronómico con chefs de ASCAIB, así como pasacalles con el Circo Stromboli y actuaciones musicales del grupo de los Estupendos Borrachos. Por la tarde, a partir de las 15, la música continuará con un tardeo a cargo del DJ Santi Vega.

Las actividades infantiles tendrán también un peso importante, con juegos, talleres de circo y animación repartidos en la calle Son Damiana, desde las 10:00 hasta las 17:00.

Participantes y precios

La oferta gastronómica será uno de los grandes atractivos, con propuestas para todos los gustos, desde recetas tradicionales hasta combinaciones más innovadoras. Entre los participantes, destaca Infineatruck, que ofrecerá platos como un llonguet de cochinita pibil, lomo con setas y sobrasada o pollo kebab. También estará presente Merendero Minyones 1948, con alternativas como fricadella con cebolla caramelizada o solomillo de cerdo con queso ahumado.

Otros puestos como Bocatas y Bocados ampliarán la variedad con recetas que incluyen secreto ibérico, carrillera o versiones veganas. Por su parte, Mandragora Mallorca apostará por combinaciones como queso de cabra con miel o burrito estilo mexicano. Forn Fondo también participará en la feria, ofreciendo alternativas más innovadoras, como pollo teriyaki y albóndigas con manzana.

La oferta se completa con propuestas de Sa Comuna Lloret, Cosmopolita Food Truck y Es Llaüt & Co, incluyendo opciones como calamares con mayonesa kimchi, pulled pork o hamburguesas veganas.

En cuanto a los precios, la organización “ha establecido un puesto de venta accesible para todos los públicos”, según afirma Medina. Este stand venderá llonguets “a 6 euros, con cuatro variedades distintas: sobrasada con miel, frito, pica-pica y albóndigas”. Asimismo, el presidente asegura que “nosotros venderemos tiquets para agilizar el servicio y mejorar la organización”.