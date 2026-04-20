Cort condena los insultos xenófobos sufridos por alumnos del IES Ses Estacions durante un trayecto en bus entre Valldemossa y Palma

El Ayuntamiento de Palma ha condenado de forma rotunda los insultos y comentarios xenófobos sufridos por un grupo de alumnos del IES Ses Estacions durante un trayecto en autobús entre Valldemossa y Palma ocurrido este domingo. Entre los afectados se encontraban estudiantes alemanes que participan en un programa Erasmus, además de una alumna del propio centro.

El Consistorio considera que estos comportamientos son "absolutamente inaceptables" y contrarios a los valores de respeto y diversidad. En este contexto, la teniente de alcalde y regidora de Educació i Igualtat, Lourdes Roca, ha visitado este lunes el instituto para trasladar el apoyo institucional tanto a los estudiantes afectados como al conjunto de la comunidad educativa.

Durante el encuentro, Roca ha reiterado que "este tipo de actitudes no tienen cabida en una ciudad abierta y diversa como Palma" y subrayó el compromiso municipal con la convivencia y el respeto. En la visita han estado presentes el director del centro, Vicente Peral, y la jefa de estudios, Gloria Ferrer, que han agradecido el respaldo del Ayuntamiento e insistieron en la importancia de denunciar este tipo de situaciones. El IES Ses Estacions ya ha formalizado una denuncia por los hechos.

Además del respaldo institucional, durante la reunión también se ha puesto el foco en la necesidad de actuar ante cualquier episodio de discriminación y en la importancia de conocer los canales adecuados para denunciarlo. En este sentido, se ha informado al grupo de estudiantes sobre cómo proceder si vuelven a producirse situaciones similares.

La regidora ha querido lanzar igualmente un mensaje de tranquilidad a los jóvenes afectados y ha recordado que "Palma y Mallorca son territorios donde la convivencia se basa en el respeto mutuo y la diversidad cultural", al tiempo que ha remarcado que estos comportamientos son aislados y no representan al conjunto de la ciudadanía.

Refuerzo de la convivencia

Roca ha explicado también que el Ayuntamiento, a través de la regiduría de Interculturalidad, impulsa distintas iniciativas para reforzar la convivencia y prevenir este tipo de actitudes. Asimismo, reiteró el rechazo de Cort a cualquier forma de discriminación y su compromiso con la defensa de los derechos y la dignidad de todas las personas.

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El Ayuntamiento también ha trasladado lo ocurrido al Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), que ha mostrado su rechazo a estos hechos y ha recordado el compromiso compartido de trabajar por un transporte público accesible, seguro y basado en el civismo en toda la red TIB.