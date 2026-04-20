Comercio
Aumentan los negocios de taquillas para turistas en el centro de Palma
«Suelen venir cuando se van del hotel y dejan la mochila allí, no compran porque no les cabe nada más», cuenta Mercedes Carvajal, presidenta del centre comercial Els Geranis
Aumentan en el centro de Palma los negocios de taquillas donde, sobre todo turistas, pueden dejar mochilas y su equipaje para dar una vuelta por la ciudad. Estos establecimientos se encuentran en travesías de zonas muy concurridas. Escogen estas ubicaciones porque se desvían poco de lugares como la Plaza Mayor o el Carrer de Sant Miquel, aprovechando que los precios de los locales en estas zonas son más baratos.
Centre Comercial Els Geranis en Palma
En las galerías de Els Geranis hay dos establecimientos de este tipo, alejados entre sí por unos 100 metros. Están a solo unos pasos de la Plaza de España, es un lugar céntrico, de fácil acceso y en el que hay que desviarse poco. «Suelen venir cuando dejan el hotel y guardan la mochila aquí. Durante cuatro meses que hay turistas se ve movimiento, el resto, nada», cuenta Mercedes Carvajal, presidenta del Centre Comercial Els Geranis.
«¿Qué aporta? A mí, nada. El turista que viene suele ser tipo mochilero. No le cabe nada más y, en mi caso, no compran ropa, que es a lo que me dedico. A lo mejor beben o comen en el bar o como mucho se llevan un libro, algo pequeñito que puedan añadir. Vienen con lo justo para llevarse lo justo», cierra Carvajal.
Lugares céntricos, pero baratos
Aparte, en el Carrer Caputxines, entre Plaza de España y el Mercat de l’Olivar hay otro, como en el Carrer d’en Vilanova, a escasos metros del Carrer de Sant Miquel. Como también lo hay muy cerca de la Plaza Mayor, que aprovecha un callejón con poco movimiento cotidiano. Y, además, algunos supermarkets del Carrer Sindicat también tienen este tipo de servicios tanto para maletas como para mochilas, aunque en su caso no están abiertos las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Regular la situación
Desde PIMECO (Associació del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca)su presidenta, Carolina Domingo, asegura que son nuevos modelos de negocio que están creciendo: «Están basados en servicios automatizados que sustituyen al comercio tradicional. Dan un servicio y normalmente ocupan el lugar de las tiendas de toda la vida».
Aunque su demanda está en aumento, Domingo sostiene que este tipo de negocios se deben ajustar: «Si cada vez hay más es porque la gente los pide, pero debemos pensar qué tipos de barrios queremos porque estos establecimientos no implican venta directa ni generan impacto. Pensamos que se deberían regular. Dan servicios, pero no genera una actividad de compraventa de ningún tipo».
Domingo subraya, una vez más, la importancia de decidir el futuro: «Nos preocupa que crezca tanto y que vaya desapareciendo el comercio tradicional. Vemos el goteo continuo y tenemos que ver hacia qué modelo de ciudad queremos ir, pero sobre todo lo deben hacer desde la administración. Pedimos que hagan una reflexión sobre el modelo de negocio que queremos entre las innovaciones y el comercio local. Necesitamos que haya equilibrio».
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