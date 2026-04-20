El alcalde de Tánger recibe en audiencia a una delegación del Ayuntamiento de Palma

El alcalde de Tánger, Mounir Lymouri, ha recibido este lunes a la delegación del Ayuntamiento de Palma encabezada por el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, en el marco del acuerdo de colaboración suscrito entre ambas ciudades para reforzar sus vínculos históricos, culturales, sociales y económicos. La visita institucional, que se prolongará hasta este miércoles, se enmarca en el convenio firmado entre ambos ayuntamientos y da continuidad a la relación abierta tras el viaje oficial realizado por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, a la ciudad marroquí en septiembre de 2024.

En la reunión, celebrada a partir de las 13.00 horas, también han participado el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta, y la coordinadora general de Alcaldía, Carmen Lliteras. Durante el encuentro, los representantes de ambas administraciones han revisado los objetivos y actuaciones contemplados en el acuerdo, que prevé nuevas iniciativas institucionales orientadas a estrechar la proximidad y el hermanamiento entre Palma y Tánger.

En este contexto, el alcalde de Tánger ha trasladado a la delegación palmesana una invitación dirigida al alcalde de Palma para participar en el congreso de la CGLU, la Cumbre Mundial de Dirigentes Locales y Regionales, que se celebrará en la ciudad marroquí del 22 al 25 de junio.

Audiencia en el Ayuntamiento de Tánger. / Cort

Tras la audiencia, Bonet ha valorado de forma positiva el encuentro y ha destacado que permitirá seguir avanzando "en el camino que hemos trazado, desde una perspectiva de presente y futuro, orientada a acercar a nuestros municipios en ámbitos tan importantes como la cultura, el turismo y el deporte".

El primer teniente de alcalde ha considerado además que este viaje institucional supone "una magnífica oportunidad para hacer posible que dos pueblos unidos por la historia y las tradiciones se puedan conocer mejor y compartir proyectos de indiscutible interés tanto para Tánger como para Palma".

El acuerdo entre ambas ciudades tiene carácter indefinido y contempla la puesta en marcha de mecanismos de colaboración para favorecer el intercambio y el conocimiento mutuos, con especial atención a ámbitos como el arte, la música, la cultura, el turismo, el medio ambiente y el comercio.

Visita a La Tour du Ciel

La agenda de la delegación municipal en Tánger también incluye varios actos culturales. Este lunes por la tarde se prevé la inauguración de la exposición 'Arqueologías contemporáneas, rastros de la memoria', fruto de una experiencia compartida entre la artista mallorquina Mercedes Balle, actualmente en residencia en Tánger, y el creador marroquí Insaf Benali. La muestra se ha instalado en La Tour du Ciel, uno de los espacios culturales emblemáticos de la ciudad.

Además, el martes la delegación asistirá en el museo Dar Niaba a la presentación oficial de una exposición dedicada al grabador Mariano Fortuny i Marsal, figura destacada de la historia del arte que mantiene una especial vinculación con Marruecos por la influencia de su luz y sus paisajes en su obra.

Noticias relacionadas

La organización de esta muestra ha sido posible, en gran parte, gracias a la colaboración de Enric Juncosa, propietario de una de las colecciones privadas de grabados más completas del mundo.