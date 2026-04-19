Un joven del primer edificio intergeneracional de Palma devuelve la ilusión a su vecino de 83 años con un concierto sorpresa para que vuelva a tocar la guitarra

"Creo que vendrán unas 70 personas", le decía José Antonio a Edu en el coche, de camino a la Asociación de Gente Mayor de El Molinar. No tenía ni idea de lo que allí le esperaba. A sus 83 años, José Antonio, músico paraguayo jubilado, estaba a punto de cumplir una de sus grandes ilusiones: volver a tocar la guitarra. Y eso es precisamente lo que ha hecho. Esta tarde, ante más de un centenar de personas -para su sorpresa-, ha ofrecido un emotivo concierto de la música folclórica de su país frente al público congregado por Edu, organizador de la actuación y vecino de José Antonio.

Edu, residente del edificio intergeneracional del IBAVI de El Molinar, conocía desde hace semanas la ilusión de José Antonio de poder volver a tocar música. Entre los dos quedaron en organizar una pequeña velada musical, estilo jam session, para un público reducido. Hace unos días, Edu decidió compartir la idea en sus redes -él es creador de contenido- y, para su sorpresa, la iniciativa se volvió viral. No le dijo nada a José Antonio, que hasta hoy ha estado practicando para su actuación, y por su cuenta consiguió un espacio más grande para el evento ante la avalancha de mensajes que recibió de gente que quería acercarse a escuchar la música de este octogenario paraguayo.

Finalmente, ha sido todo un éxito. José Antonio no cabía en sí mismo de la emoción y la sorpresa tras entrar en el patio de la Asociación de El Molinar. Más de un centenar de personas entre vecinos, amigos, los médicos de la diálisis de José Antonio y demás personas que se sumaron a la iniciativa a través de las redes sociales le esperaban con gran ilusión.

"Estoy un poco nervioso, hacía mucho que no actuaba ante tanta gente. Pero estoy muy contento, no me lo esperaba", explicaba a este diario minutos antes de arrancar el concierto. "Voy a cantar algunas canciones de mi tierra natal, Paraguay. Trabajamos -él y los dos guitarristas que le acompañaban- mucho tiempo en Mallorca, pero no llegamos a ofrecer recitales de música paraguaya", explicaba al público para ponerle en contexto.

Con el reconocido DJ José Luis Aparicio a los mandos del control técnico, José Antonio ha dado el 'sus' a la velada musical con la canción Canto al Paraguay, a la que han seguido más temas del cancionero popular paraguayo y español.

Y así, entre acordes que parecían guardar décadas de silencio y miradas cómplices de un público entregado, José Antonio ha vuelto a encontrarse con una parte de sí mismo que nunca se había ido del todo. Gracias a Edu, este músico jubilado ha podido volver por unos instantes a sentir la magia de su oficio que, tal y como ha demostrado, llevará dentro para siempre.