Vecinos de la Bonanova critican el "deficiente" bus lanzadera para evitar el puente de Saridakis: "Estamos hasta el gorro"

Vecinos de la Bonanova expresan su malestar por el servicio especial de bus lanzadera habilitado por la EMT de Palma tras el cierre al paso de vehículos pesados del puente de la calle Saridakis, una restricción en vigor desde el 5 de marzo y que afecta a las líneas 46 y 47. Expresan su desconcierto porque la infraestructura todavía no esté arreglada después de que en octubre de 2024 sufriera una serie de desprendimientos. Y lamentan que están obligados a hacer hasta cuatro trasbordos para ir a Palma que alargan los trayectos más de una hora.

Toni Patricio asegura que el enfado vecinal va en aumento. "Están crispados y amenazan con manifestaciones porque el servicio de bus lanzadera es deficiente y muchos desisten de ir a Palma. Y mientras tanto nadie sabe cuándo van a arreglar el puente. El Ayuntamiento dice que no sabe nada, y el Consell tampoco. No tenemos ninguna información sobre cuánto tiempo va a durar esta situación", critica.

La EMT puso en marcha el 5 de marzo un servicio provisional para dar cobertura a la zona de la Bonanova y la calle Francesc Vidal i Sureda después de que las líneas 46 y 47 tuvieran que modificar su recorrido para no pasar por el puente. Entonces se informó de que la restricción respondía a trabajos de mantenimiento ejecutados por el Consell, por lo que desde entonces solo se permite el paso de coches y motocicletas.

"El servicio es un desastre. Hay muy pocas frecuencias y la gente llega tarde al trabajo y al colegio. Los más perjudicados son los residentes de la residencia de la Bonanova. Son personas mayores y desisten de coger el bus. Al final el que puede se coge un taxi", señala Patricio.

La lanzadera conecta Portopí con la calle Francesc Vidal i Sureda, cambia de sentido en el Queen’s College y vuelve haciendo el mismo recorrido. Neus, otra residente en la Bonanova, subraya que el servicio de lanzadera no sería necesario si la EMT resideñara el recorrido de las líneas 46 y 47 de un modo que también permitiría eludir el puente de la calle Saridakis.

"No sabes a qué hora llegarás"

"La gente está hasta el gorro porque nadie sabe cuándo lo van a arreglar", señala. "Para hacer transbordo al bus lanzadera en Portopi te tienes que bajar del bus, atravesar la carretera y esperar hasta media hora. Cuando sales de casa no sabes a qué hora llegarás a tu destino. Si antes se tardaba 20 minutos, ahora te puedes tirar hasta dos horas", destaca Neus.

En 2024 se registraron desprendimientos en este puente, que cruza la autopista de Andratx, lo que obligó al Consell de Mallorca a instalar una malla de protección por el riesgo de caída de piedras sobre la carretera. "Pero no lo arreglaron", cuestiona esta residente. "He llamado a Cort y no me dicen qué problema hay", lamenta.

El pasado 27 de marzo el PSOE presentó una proposición en la Junta Municipal del Distrito de Ponent para que el Ayuntamiento hable con los vecinos para plantear soluciones a esta situación ya que "el actual bus lanzadera no cubre sus necesidades".