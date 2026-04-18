Un mural recuerda la historia de la Calatrava de Palma como un barrio de curtidores

La Calatrava inauguró ayer un mural que recuerda su pasado como un barrio de curtidores. La artista Claire Sintes ha liderado un proyecto vecinal con el que ha devuelto la memoria de los hombres y mujeres que practicaron este oficio y dieron personalidad a esta parte de Palma.

La pintura se extiende a lo largo de una tapia que oculata un solar municipal en la calle Bastió d'en Berard. "Es un trabajo colectivo entre todos los vecinos que ha dirigido Claire. Queríamos recuperar la historia del que era un barrio de curtidores y hemos aprovechado esta tapia que estaba en un pésimo estado", explicó Edita Navarro, presidenta de la asociación de vecinos de la Calatrava.

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El mural ocupa una tapia que cierra un solar municipal. / Manu Mielniezuk

La Comisión de Centro Histórico del Ayuntamiento de Palma aprobó el pasado enero la petición de esta entidad para ejecutar la obra. El solar lleva décadas abandonado.