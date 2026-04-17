Vuelve el icono del Paseo Marítimo de Palma: La discoteca Social Club ya tiene fecha de apertura en su nueva y lujosa ubicación

La discoteca Social Club regresa al Paseo Marítimo de Palma después de tres años de ausencia. Y lo hace con un nuevo local, en el que ahora se está ultimando la reforma, y una fecha de apertura ya marcada en el calendario: el próximo 30 de junio, el arranque oficial de su segunda etapa con muchas novedades a la vista y un impacto en el ocio nocturno de la renovada vía.

La nueva discoteca ocupará el espacio de otro clásico de la noche del Paseo Marítimo, la discoteca Victoria, pero no solo su esquina de acceso y toda su superficie interior. También todos los bajos del hotel de la cadena Meliá, donde el nuevo local de ocio se complementará con el ambiente de un lounge bar que también abrirá próximamente, explicaron ayer fuentes de la empresa.

El nuevo Social Club, que celebrará su fiesta de inauguración el próximo 30 de junio y que ya está empezando a avanzar su calendario de actividades hasta inicios de septiembre, con entradas a la venta disponibles, inspirará su ambiente y decoración en los antiguos clubes de socios del centro de las grandes ciudades, buscando para sus interiores un ambiente "elegante, íntimo y refinado", ideal también para celebrar cualquier tipo de evento con un aire sofisticado y cosmopolita.

De esta forma, el local contará con diferentes espacios diferenciados, como ya era característico de la anterior discoteca Social Club. Una Sala Principal, que quiere ser el epicentro de la noche y de cualquier celebración; una segunda sala más íntima para encuentros selectos; un refinado Cocktail Bar, donde disfrutar de este tipo de bebidas y combinados con maestros de la coctelería tras la barra, y finalmente el exclusivo Salón VIP, suntuosamente amueblado, con servicio de mesa personalizado y baños privados.

Recreación de los interiores de la nueva discoteca Social Club / Social Club

Social Club abrió sus puertas originalmente en el verano de 2017 y se instaló en el local que fue la piscina del antiguo Hotel Mediterráneo. Con las obras en el Paseo Marítimo cerró sus puertas en abril de 2024, forzando a la empresa a un proceso de expropiación forzosa porque el proyecto de la nueva vía incluía el derribo de su local: los vestigios de la histórica piscina que el Hotel Mediterráneo construyó ganando espacio al mar en 1958 y el histórico puente que unía el establecimiento hotelero con el singular solarium.

El 29 de abril de 2024, la propiedad de la discoteca entregó las llaves, no sin antes lamentar el trato vejatorio que aseguraba que había recibido de la Autoridad Portuaria de Baleares desde que, ya antes del inicio de la reforma, se les comunicó que el local tendría que cerrar sus puertas después de siete años de actividad en el Paseo Marítimo.

Edificio exterior del Club de Mar, donde abrirá el nuevo restaurante Mar Salada / Miguel Vicens

El regreso de Mar Salada en el Club de Mar

El inicio del verano vivirá también otra resurrección en el Paseo Marítimo, en el nuevo Club de Mar: el renacer de la discoteca Mar Salada, pero con una idea distinta a la que dejó en su anterior época. Mar Salada será ahora un restaurante brasserie ubicado en el edificio exterior de la marina privada, decorado con jardines verticales y sobre dos plantas de aparcamiento. A medida que avance la noche, el restaurante se irá poco a poco transformando, descubriendo espacios para bailar, escuchar música y para las conversaciones al aire libre. El nuevo local se encuentra en estos momentos en su última fase de obras, aunque todavía no tiene una fecha oficial de apertura.