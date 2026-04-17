Obras imprevistas en la calle de s'Aigo Dolça de Palma mantienen la vía cortada e impiden la apertura de las nuevas piscinas

Obras imprevistas en la calle s'Aigo Dolça de Palma, la vía que une la calle Federico García Lorca de El Terreno con el Paseo Marítimo, mantienen la vía cortada dos meses más tarde de lo previsto e impiden todavía la apertura de las piscinas de s'Aigo Dolça por la prolongación en el tiempo de los trabajos

El pasado mes de noviembre, el área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma anunció trabajos de mejora en la calle s'Aigo Dolça, presupuestadas en 208.732 euros y con un plazo de ejecución de tres meses que ya ha expirado.

Los trabajos consistían en la creación de aceras en espacios donde no existían, en nuevos pasos de peatones, en la mejora del pavimento, en la plantación de nuevo arbolado y en una mejora de las redes de drenaje de la zona. Pero dos meses después del supuesto final de obra, la vía sigue cortada, con la parte de la calle más cercana al Paseo Marítimo abierta, en pleno trabajos de hormigonado, refuerzo del terreno y canalizaciones. Se ha construido una acera en la bajada desde Federico García Lorca y actuado en el pavimento, pero la calzada todavía no ha sido asfaltada de forma definitiva y no se han plantado nuevos árboles en la vía. Además, el polvo levantado en la calle por las obras se nota incluso en la nueva fachada de las piscinas, que ha perdido el blanco inmaculado del final de obra.

Imagen de la parte de la calle ya renovada, con las nuevas piscinas todavía cerradas / Miguel Vicens

Las nuevas piscinas de s'Aigo Dolça, adjudicadas por Cort en 2019 y cuyas obras empezaron en 2022, ya están terminadas, salvo algún detalle de la instalación, como las alarmas, que ayer por la mañana se instalaban. Y se mantienen a la espera de que estos trabajos en la calle lleguen a su fin para abrir sus puertas. Se trata de una instalación municipal importante porque proporciona a los barrios del Terreno, Son Armadans y el Paseo Marítimo su primer equipamiento deportivo público, con piscinas, gimnasio, solarium exterior y diferentes salas para actividades dirigidas, además de un bar restaurante y dos pistas de pádel en la azotea. También porque añaden a la zona 85 plazas de aparcamiento público, distribuidas en tres plantas sótano.