Obras imprevistas en la calle de s'Aigo Dolça de Palma mantienen la vía cortada e impiden la apertura de las nuevas piscinas
Los trabajos de mejora que empezaron en noviembre y debían terminar en febrero y todavía siguen, con excavaciones en media calle, renovación de canalizaciones y refuerzo del firme con capas de hormigón
Obras imprevistas en la calle s'Aigo Dolça de Palma, la vía que une la calle Federico García Lorca de El Terreno con el Paseo Marítimo, mantienen la vía cortada dos meses más tarde de lo previsto e impiden todavía la apertura de las piscinas de s'Aigo Dolça por la prolongación en el tiempo de los trabajos
El pasado mes de noviembre, el área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Palma anunció trabajos de mejora en la calle s'Aigo Dolça, presupuestadas en 208.732 euros y con un plazo de ejecución de tres meses que ya ha expirado.
Los trabajos consistían en la creación de aceras en espacios donde no existían, en nuevos pasos de peatones, en la mejora del pavimento, en la plantación de nuevo arbolado y en una mejora de las redes de drenaje de la zona. Pero dos meses después del supuesto final de obra, la vía sigue cortada, con la parte de la calle más cercana al Paseo Marítimo abierta, en pleno trabajos de hormigonado, refuerzo del terreno y canalizaciones. Se ha construido una acera en la bajada desde Federico García Lorca y actuado en el pavimento, pero la calzada todavía no ha sido asfaltada de forma definitiva y no se han plantado nuevos árboles en la vía. Además, el polvo levantado en la calle por las obras se nota incluso en la nueva fachada de las piscinas, que ha perdido el blanco inmaculado del final de obra.
Las nuevas piscinas de s'Aigo Dolça, adjudicadas por Cort en 2019 y cuyas obras empezaron en 2022, ya están terminadas, salvo algún detalle de la instalación, como las alarmas, que ayer por la mañana se instalaban. Y se mantienen a la espera de que estos trabajos en la calle lleguen a su fin para abrir sus puertas. Se trata de una instalación municipal importante porque proporciona a los barrios del Terreno, Son Armadans y el Paseo Marítimo su primer equipamiento deportivo público, con piscinas, gimnasio, solarium exterior y diferentes salas para actividades dirigidas, además de un bar restaurante y dos pistas de pádel en la azotea. También porque añaden a la zona 85 plazas de aparcamiento público, distribuidas en tres plantas sótano.
Suscríbete para seguir leyendo
- IB3 suprime 'Jo en sé + que tu': el exitoso programa presentado por David Ordinas desaparece tras siete años en antena
- El Tren de Sóller lanza un paquete de excursión para el eclipse solar por 220 euros
- La tuna de València multada por Cort por tocar en Palma: 'Solo le cantábamos 'cumpleaños feliz' a una señora
- El trazado del tren Palma-Llucmajor ya es definitivo: partirá del Conservatorio y llegará en 30 minutos tras pasar por 13 paradas, incluido Son Sant Joan
- Cort empieza a instalar las máquinas de la ORA en los barrios de Palma a los que llegará la zona azul
- Las casas de Almallutx se derrumban por su total abandono mientras el Consell sigue negociando la compra
- Condenan a una magistrada de Palma a dos años de inhabilitación por prevaricación por imprudencia
- Fallece a los 41 años Joan Gaspar Vallori, secretario general del PSOE de Alcúdia