Nueva campaña en Palma para reducir la venta ambulante ilegal

El Ayuntamiento de Palma ha presentado una nueva campaña para combatir la venta ambulante ilegal, bajo el lema de ‘Lo que compras falso lo pagamos entre todos’. Para las instituciones y comerciantes de la isla, sigue siendo un problema persistente en la ciudad, especialmente durante la temporada turística.

La iniciativa busca “concienciar tanto a residentes como a visitantes sobre el impacto de adquirir productos en el top manta”, según explica la regidora de Comercio, Lupe Ferrer. Por tanto, el objetivo principal es “poner el foco en la defensa del comercio local y de proximidad” y advertir de las consecuencias de estas prácticas.

Entre las medidas, destaca la distribución de unos 6.000 folletos informativos en cuatro idiomas (español, catalán, inglés y alemán), que “se repartirán en hoteles, comercios y otros puntos turísticos”. En ellos, se recuerda que la compra de productos ilegales puede acarrear sanciones económicas de entre 450 y 750 euros, una medida que busca reducir la demanda.

De hecho, el regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, subraya que “no solo se sanciona a quien vende, sino también a quien compra”. Asimismo afirma que durante 2025 ya se impusieron sanciones a compradores, lo que refleja “la voluntad de actuar frente a este fenómeno desde todos los aspectos”.

El Ayuntamiento también ha reforzado los dispositivos policiales “en zonas donde la venta ambulante es más habitual, como la Plaza Mayor o la calle San Miquel”, según Bauzá. Solo en los meses de mayor actividad del año pasado (desde julio hasta septiembre) se realizaron alrededor de “1.300 actuaciones”, por lo que es muy necesario este refuerzo”.

Más apoyo al pequeño comercio

Desde el sector comercial, las asociaciones valoran positivamente la campaña, aunque advierten de que el problema sigue lejos de resolverse. Por ejemplo, Joan Riera, vicepresidente de PIMECO, señala que se trata de una situación “que lleva muchos años produciéndose y que requiere el esfuerzo conjunto de las administraciones y la ciudadanía”.

Por su parte, Pedro Miró, vicepresidente de AFEDECO, insiste en la importancia de apoyar al pequeño comercio, asegurando que “no queremos engañar a la gente ni vender cosas falsificadas, sino cosas verdaderas”. Además, su presidenta, Carolina Domingo, advierte “del impacto económico y de imagen que genera la venta ambulante, especialmente en temporada alta, cuando puede afectar entre un 20% y un 30% a las ventas”.