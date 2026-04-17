Motos mal aparcadas en la Plaça del Comtat Rosselló de Palma invaden el espacio para los viandantes

Comienza a ser habitual que en la Plaza del Comtat Rosselló de Palma varios conductores aparquen mal sus motocicletas. Invaden el espacio de los viandantes y limitan el ancho de las aceras en una zona ya de por sí estrecha. Tanto el miércoles como el jueves de esta semana, han estacionado en una zona muy concurrida por las mañanas.

Son muchos los metros en los que estos vehículos están aparcados en un lugar que no pueden porque, prácticamente, bordean toda la plaza. Es un espacio muy concurrido, sobre todo por las mañanas, porque hay muchas oficinas y el Mercat de l'Olivar se encuentra abierto, que atrae a muchos compradores.

Motocicletas mal aparcadas en la Plaza del Comtat Rosselló y el Passatge d'Eduardo Bonnín. / C.M.

Aunque no impiden cruzar por el paso de peatones, sí dificultan andar para los viandantes y, en muchos casos, optan por caminar por la calzada donde los vehículos circulan.

Ocupación en el Passatge d'Eduardo Bonnín

A unos cuantos metros, en el Passatge d'Eduardo Bonnín también están aparcando decenas de motocicletas como si de una zona de estacionamiento se tratara. En este caso, también ocupan una parte de la acera limitando el espacio de los viandantes, aunque, al contrario que en la Plaza del Comtat Rosselló, la superficie para caminar es más ancha.

Incluso, algunos propietarios de los vehículos, tapan con una lona sus motocicletas para evitar que algunos pájaros defequen encima en una zona donde suelen descansar encima de los árboles o del tejado de la zona de la pescadería del Mercat de l'Olivar.

Motocicletas mal aparcadas en la Plaza del Comtat Rosselló y el Passatge d'Eduardo Bonnín. / C.M.

Plazas de parking para motos llenos

Es muy difícil aparcar en el centro de Palma. Todas las plazas de aparcamiento para motos que rodean el Mercat de l'Olivar están ocupadas. Los espacios para estacionar son insuficientes en esta zona, aunque es cierto que las obras en el edificio del Decathlon han reducido el número de plazas disponibles desde hace unos días. Aun así, son más los vehículos que están mal aparcados que los que caben en esta zona que, durante un periodo de tiempo, no se podrá estacionar.