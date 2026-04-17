Disputa por la propiedad de parte de los terrenos que ocupa el cuartel militar Jaime II en Palma

El acuartelamiento Jaime II de Palma está inmerso en una disputa por la titularidad de sus terrenos. La propietaria de una parcela colindante considera que una parte del suelo sobre el que se asienta la base militar le pertenece, una disconformidad catastral que ha motivado la apertura de un expediente de deslinde administrativo por parte del Ministerio de Defensa.

El procedimiento ha sido notificado al Ayuntamiento de Palma y a las partes afectadas, que han sido citadas el próximo 24 de junio para celebrar un acto de apeo en la misma finca. Se trata de un trámite administrativo que se realiza para delimitar una finca de la que existen dudas en cuanto a sus límites.

La vecina de la base militar adquirió su parcela recientemente y tras estudiar la documentación considera que el acuartelamiento ocupa una parte de su propiedad. Ante esa discrepancia, Defensa ha incoado formalmente el expediente para determinar sobre el terreno dónde se sitúan los límites de cada propiedad.

La resolución de inicio del expediente fue dictada el 2 de febrero de 2026 por la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa y se ha comunicado ahora al Ayuntamiento para dar publicidad al procedimiento entre los dueños de las fincas colindantes y posibles titulares de otros derechos reales sobre esos terrenos.

El documento precisa que el acto de apeo tendrá lugar el 24 de junio de 2026 a las 10.00 horas, una cita a la que deberán acudir los interesados y, en su caso, los peritos que designen. Ese acto será clave para tratar de fijar sobre el terreno la delimitación de las parcelas en disputa.

Un plazo de 18 meses

Además, los afectados podrán presentar alegaciones y la documentación que consideren oportuna para defender sus derechos desde la publicación del acuerdo de incoación en el BOE y hasta veinte días antes del inicio de las operaciones de apeo. El expediente, según recoge la notificación, tiene un plazo máximo de 18 meses para resolverse desde su incoación; si en ese tiempo no se dicta resolución, el procedimiento caducará y se archivarán las actuaciones.

También se ha nombrado a un Instructor y a un Secretario del Expediente Administrativo para resolver dudas sobre el procedimiento. En todo caso, no se descarta que el caso termine en los tribunales en caso de que no haya un acuerdo.

El acuartelamiento Jaime II, en el acceso a Gènova, acoge al Regimiento de Infantería Palma nº 47. El día a día de esta base militar está marcado por ejercicios de instrucción y adiestramiento para desempeñarse en operaciones a pequeña o gran escala. Las instalaciones cuentan con varios campos de tiro y de entrenamiento.

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