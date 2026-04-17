Ben Amics valora cancelar la manifestación y verbena del Orgullo en Palma por "la falta de respuesta" de Cort

La asociación Ben Amics, organizadora del Orgullo 2026 en Palma, ha denunciado "la falta de respuesta" del Ayuntamiento a la solicitud de ocupación de la vía pública necesaria para celebrar la manifestación y la tradicional verbena del próximo 28 de junio. La entidad asegura que, tras más de dos meses de intentos de contacto sin éxito, la celebración del evento está en riesgo.

"Ante esta situación, y en ausencia de una respuesta inmediata por parte del Ayuntamiento, la organización se ve obligada a valorar la cancelación del Orgullo 2026", advierte la entidad.

Según explica Ben Amics, el pasado 27 de enero registró formalmente toda la documentación requerida para organizar los actos del Orgullo 2026. La tramitación, añade, se realizó incluso con más antelación que en años anteriores ante "las crecientes dificultades logísticas de coordinación con Cort", aunque existe "una gran colaboración" con el departamento técnico de Igualdad.

Ben Amics sostiene que, al no haber obtenido respuesta, volvió a reiterar la solicitud el 9 de marzo y realizó un tercer intento de contacto el 30 de ese mes, sin que hasta la fecha haya recibido contestación por parte de los responsables políticos del área de Servicios Sociales, Igualdad y Participación Ciudadana.

A 17 de abril, y a menos de 72 días de la fecha prevista para el Orgullo, la organización afirma que sigue sin información sobre el estado de las solicitudes, ni sobre la posibilidad de celebrar una reunión técnica para garantizar el desarrollo del evento.

Desde la entidad expresan su malestar por esta situación. "No entendemos este silencio institucional ante una celebración que no solo tiene un carácter festivo, sino que representa un espacio fundamental de visibilidad, reivindicación y derechos para el colectivo LGTBI", señalan.

Una "dinámica preocupante"

La asociación subraya que el Orgullo no es solo una cita festiva, sino también un acto de reconocimiento, memoria, visibilidad y defensa de los derechos del colectivo LGTBI. En este contexto, advierte de que la falta de respuesta institucional no es un hecho aislado, sino que responde a "una dinámica preocupante que se repite en distintos ámbitos y que evidencia una falta de prioridad en las políticas públicas dirigidas al colectivo LGTBI+ en la isla".

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Ben Amics vincula esta situación con otras cuestiones pendientes, como la incertidumbre sobre la licitación del SAI (Servei d’Atenció Integral LGTBI) y la ausencia de contratos vinculados a PalmaEduca.