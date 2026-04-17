El Ayuntamiento de Palma y los sindicatos de la Policía Local firman la paz tras pactar mejoras salariales

Después de meses de protestas, incluyendo dos manifestaciones, el Ayuntamiento de Palma y los cinco sindicatos de la Policía Local han alcanzado un acuerdo "que permitirá avanzar en la mejora organizativa y en la adecuación de las condiciones del cuerpo", ha informado Cort en referencia a las negociaciones para aprobar un nuevo Plan de Ordenación de la plantilla.

En el encuentro celebrado este viernes han participado las organizaciones sindicales con representación en la Policía Local —CSIF, CCOO, UGT, SPPM/SPPME y ATAP—, con quienes el Consistorio ha consensuado una serie de medidas orientadas a adecuar determinados complementos retributivos a la realidad actual del servicio policial.

"El acuerdo contempla, en primer lugar, la incorporación de un complemento vinculado a la conducción de vehículos de emergencia, en reconocimiento a las condiciones especiales y de riesgo que conlleva esta función. Asimismo, se introduce un complemento de especial dedicación, destinado a reflejar el incremento sostenido de la carga de trabajo en los últimos años", ha explicado Cort.

Por otro lado, el Ayuntamiento se ha comprometido a estudiar la introducción de los fines de semana y festivos dentro del complemento específico.

Junto a este conjunto de medidas, ambas partes se han comprometido a convocar mesas de trabajo en las que participarán sindicatos, responsables de Función Pública y de la Policía Local, "con el objetivo de seguir impulsando el modelo policial iniciado al comienzo de la legislatura".

Sobre el papel, este acuerdo debería allanar el camino para aprobar un nuevo Plan de Ordenación que, según los sindicatos, debe "eliminar las diferencias salariales y de jornadas" que hay actualmente en Sant Ferran. Es decir, a este acuerdo para una serie de mejoras retributivas se debe sumar otro sobre turnos y horarios.

El miércoles un centenar de agentes se manifestó hasta la plaza de Cort, culminando meses de protestas que han incluido irrumpir en actos públicos del alcalde. El enfado de los sindicatos se originó en diciembre, cuando el Ayuntamiento les comunicó que el Plan de Ordenación no podría entrar en vigor el 1 de enero porque los técnicos municipales consideraban que tal como estaba redactado entonces no cumplía con la legalidad.

Este conflicto provocó incluso una crisis de gobierno, cuando Martínez relevó a Mercedes Celeste del área de Función Pública y puso al frente a Llorenç Bauzá. Horas después también le nombró regidor de Seguridad Ciudadana con la esperanza de que un cambio de interlocutores con los sindicatos desbloqueara la situación.

Refuerzo del cuerpo

"Con este acuerdo, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, reafirma su compromiso inequívoco con la Policía Local, orientado a mejorar las condiciones del cuerpo y a reforzar sus medios humanos y materiales, con el objetivo de dotar a Palma de una Policía acorde a las necesidades de la ciudad", ha subrayado el Ayuntamiento.

"En este sentido, desde el inicio de la legislatura ya se han dado pasos significativos para el incremento de la plantilla con la puesta en marcha de distintas OPEs que suponen la incorporación progresiva de 325 agentes hasta 2027, destacando también la dotación al área de Seguridad Ciudadana del mayor presupuesto de su historia, que asciende a 136 millones de euros", ha añadido.