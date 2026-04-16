Més per Palma también abandona la Comisión del Clima y acusa al PP de bloquearla deliberadamente

Més per Palma ha informado este jueves de que dejará de asistir a la Comisión del Clima del Ayuntamiento de Palma, una decisión con la que se suma a las entidades sociales y ecologistas que el miércoles anunciaron que abandonaban este órgano por "inoperancia y falta reiterada de respeto institucional".

La formación ecosoberanista sostiene que, en plena emergencia climática, el equipo de gobierno del PP mantiene "paralizado" un espacio que debía servir para impulsar políticas sociales y medioambientales en la ciudad. En este sentido, la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha cargado contra el ejecutivo municipal al asegurar que "el PP prefiere cuidar sus pactos con los negacionistas climáticos de Vox antes que afrontar una emergencia climática real".

Més reclama la reactivación inmediata de la comisión, con reuniones periódicas, objetivos concretos y capacidad real de decisión, y rechaza seguir participando en un órgano que considera un mero escaparate sin contenido. "Palma no necesita más teatros institucionales, necesita acciones. El tiempo de las excusas se ha acabado”, ha afirmado Truyol. La portavoz ha añadido que “o esta comisión sirve para proteger a la gente y al territorio, o es parte del problema”.

La formación recuerda que la Comisión del Clima fue creada por acuerdo unánime del pleno municipal el 23 de diciembre de 2024, aunque su primera reunión no se convocó hasta mayo de 2025. Desde entonces, no se ha celebrado ninguna otra sesión.

Según Més, el malestar de las entidades ya quedó patente con su ausencia en una reunión técnica convocada en protesta por la tala de los bellaombras de la plaza Llorenç Villalonga. Además, durante las últimas semanas, las asociaciones habían solicitado formalmente una nueva convocatoria de la comisión, que el PP, siempre según esta versión, habría ido aplazando de forma reiterada y sin ofrecer explicaciones.

Truyol ha denunciado que “lo que debía ser un espacio útil se ha acabado convirtiendo en un despropósito institucional” y ha acusado al gobierno municipal de carecer de “agenda política”, de “voluntad de actuar” y de “respeto hacia las entidades”. A su juicio, “esta manera de actuar no es simple dejadez: es un bloqueo deliberado”.

Més per Palma señala directamente al alcalde y al PP como responsables de la degradación de la comisión y de la falta de liderazgo político ante un asunto que considera estratégico para el futuro de la ciudad. "Prefieren cuidar sus pactos con los negacionistas climáticos de Vox antes que trabajar para luchar contra el cambio climático. Son unos irresponsables", ha afirmado la portavoz.

De "cambio climático" a "ciclo climático"

La formación comparte además el diagnóstico de las entidades firmantes —GOB, Marilles, Rezero, Amics de la Terra, Federació d’Associacions de Veïns y Palma XXI— y critica que la comisión se haya vaciado de contenido hasta el punto de evitar incluso el término “cambio climático”, sustituido, según denuncia, por el eufemismo "ciclo climático". “Son unos cobardes. No solo no actúan, sino que esconden el problema. Y eso, ante una emergencia, es todavía más grave”, ha remarcado Truyol.

Por último, Més per Palma advierte de que no volverá a participar en la comisión mientras no se produzca un cambio profundo en su funcionamiento y no exista una apuesta real por políticas que refuercen las garantías sociales y ecológicas. La formación insta al equipo de gobierno a abandonar la parálisis y asumir sus responsabilidades "antes de que sea demasiado tarde".