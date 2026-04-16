Con un cartel escrito a mano con rotulador verde, los propietarios de la mercería Ca Donya Àngela han puesto a la venta el local. Está ubicado en la calle Jaume II de Palma y es conocida como la tienda más antigua de Mallorca. Cerraron el establecimiento hace varias semanas después de 340 años de actividad.

En el cartel, escrito en catalán, especifican los metros de cada parte del local: "Soterrani (30 metros cuadrados, tenda (28 metros), altillo (30 metros)". Más abajo señalan el número de teléfono al que deben dirigirse, indicando que se prefiere la opción de Whatsapp para ponerse en contacto.

El local está prácticamente vacío y desentona en una calle donde los comercios empiezan a notar la llegada de turistas. Desde la calle, se percibe cómo comienza a acumularse el polvo.

En el lado derecho del establecimiento preside una cinta con una cita de los propietarios: "De Martí Barbassa -1671- a Ca Donya Àngela -2025-. 355 anys de mercería aquí".

El local de la mercería Ca Donya Àngela, la más antigua de Palma, se pone a la venta / Guillem Bosch / GUILLEM BOSCH

Jubilación

En una entrevista a este diario, Miquel Aguiló, propietario de la tienda, explicó el motivo del cierre: «Llevo 44 años aquí. Hace tiempo que quiero cerrar y quiero irme», que asegura que ha «agotado la paciencia».

En una de las calles de Palma más concurridas durante la temporada turística, cada vez aguantan menos comercios locales y más enfocados a la clientela extranjera.

Comercio emblemático

Ca Donya Àngela fue fundada en 1685 cuando vivían menos de 30.000 personas y al abrir sus puertas Jaume II se llamaba la calle del Segell o de los Bastaixos.

En 1679, la Inquisición la confiscó, y en 1685 Pere Fortessa “Botiguer”, primero de la saga familiar, la adquirió por 1.160 libras mallorquinas.

Desde entonces, el comercio se ha mantenido siempre en manos de la misma familia, funcionando ininterrumpidamente como mercería y en el mismo emplazamiento, ofreciendo un trato cercano y profesional gracias a una experiencia acumulada de más de 335 años. El establecimiento recibió su nombre actual en memoria de Àngela Bonnín, quien se hizo cargo del negocio en 1931, tras el fallecimiento de su suegro.

En 1961 se llevó a cabo una reforma integral del local, que incluyó la renovación de la decoración y del mobiliario. Aun así, conservó el encanto de los antiguos comercios dedicados a surtir a la población y a las modistas, cuando todavía se confeccionaba la ropa a mano.

En el año 2020, el Consell de Mallorca le otorgó la Medalla de Honor y Gratitud de la isla de Mallorca, en la categoría de oro, destacando los servicios que ofrece a los ciudadanos desde 1685. Desde el año 2018 forma parte del catálogo de Establecimientos Emblemáticos del Ayuntamiento de Palma.

Nueva Apertura en la calle Jaume II

Hace unas semanas, en la misma calle abrió la tienda oficial del Real Madrid. El club blanco regresó a la isla unos años después de cerrar su establecimiento el edificio Can Corbella a tan solo unos cien metros de su anterior ubicación. El espacio se encuentra muy cerca de las tiendas del Mallorca y del Barcelona en una de las zonas más turísticasde la ciudad.