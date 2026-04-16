Cort y el Govern firman un convenio para impulsar la declaración única de transmisiones de inmuebles

El Ayuntamiento de Palma y el Govern balear, a través de la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB), han firmado un convenio de colaboración para reforzar la cooperación institucional en materia de gestión tributaria y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos.

El acuerdo ha sido suscrito por el alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, y el vicepresidente primero del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, además de presidente de la ATIB, Antoni Costa, en un acto celebrado en el salón de plenos de Cort. También han asistido la teniente de alcalde de Hacienda, Contratación y Patrimonio, Mercedes Celeste, y el administrador tributario de la ATIB, Alberto Roibal.

El convenio supone la implantación en Palma de la declaración única de transmisiones de inmuebles (DUTI), una medida estratégica impulsada por el Govern que simplifica de forma significativa los trámites administrativos vinculados a la transmisión de bienes inmuebles.

A través de esta herramienta, disponible en la sede electrónica de la ATIB, los ciudadanos podrán realizar en un único procedimiento la declaración y autoliquidación de los tributos autonómicos y locales asociados a una transmisión inmobiliaria. Entre ellos se incluyen la plusvalía municipal, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, la actualización de titularidades en los padrones municipales, así como otras gestiones relacionadas, como el cambio de domicilio fiscal o la titularidad de suministros.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que "esta medida supone una mejora directa para los ciudadanos de Palma, permitiendo avanzar hacia una administración más ágil y eficiente". Asimismo, ha recordado que esta iniciativa se suma a otras medidas impulsadas conjuntamente con la ATIB, como la implantación del sistema de pago flexible.

Martínez Llabrés ha recordado además la rebaja fiscal impulsada durante la presente legislatura, con bonificaciones en el IBI para familias numerosas, reducciones en el IAE, incentivos fiscales en el IBI social y cultural y la bonificación del 95% de la plusvalía en transmisiones entre familiares directos.

Por otro lado, el convenio permite avanzar en la modernización de los procedimientos tributarios, mejorar la calidad de la información y simplificar la gestión administrativa, especialmente en tributos municipales como el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y el impuesto sobre actividades económicas (IAE).

En este marco, la ATIB desarrollará actuaciones de comprobación y análisis para detectar posibles discrepancias entre la realidad de los inmuebles y la información catastral, con el objetivo de garantizar una correcta determinación del IBI y mantener actualizadas las bases de datos.

Actividades económicas no declaradas

Asimismo, en relación con el IAE, se llevarán a cabo tareas de obtención, tratamiento y cruce de información, especialmente a partir de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), para identificar actividades económicas no declaradas o incorrectamente registradas.

Martínez Llabrés ha destacado que esta medida supone "un nuevo impulso para la modernización de la administración, basado en una gestión más eficiente y apoyada en el uso de nuevas tecnologías", con el objetivo de garantizar información actualizada y avanzar hacia procesos cada vez más automatizados.

Asimismo, ha añadido que "supone, además, facilitar el trabajo del personal municipal, que podrá contar con más herramientas, al tiempo que mejora la atención y el servicio que se ofrece a los ciudadanos".

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En este sentido, el alcalde ha subrayado que este conjunto de medidas "refuerza la colaboración entre administraciones en el intercambio y análisis de datos, en línea con la apuesta por la innovación como uno de los ejes estratégicos de la hoja de ruta del Ayuntamiento".